La comunicación en el mundo del vino, por Ciento Volando

Algunos consumidores de vino desconocen todo acerca de él. Suelen adquirirlo por alguna circunstancia, una recomendación de un amigo o, simplemente, por precio.

Sin embargo, cada vez hay más gente especializada y con criterio de compra, personas que son capaces de evaluar incluso cuál es la alternativa ideal a la hora de maridar un menú. Por esa razón, las bodegas deben contar con una muy buena estrategia de marketing que permita seducir a los clientes y convencerlos de que sus productos tienen un estándar de calidad superior al de la competencia, generando cercanía y confianza, la cual en un país con una variedad y una calidad vinícola tan extensa como España a veces se antoja complicado.

Para ese fin y, desde hace más de 10 años, nació la agencia de comunicación Ciento Volando, que desarrolla su trabajo en todo el territorio nacional, colaborando con bodegas, denominaciones de origen, periodistas, sumilleres y prescriptores.

¿Cómo captar a los consumidores de vino? Ciento Volando es una agencia de comunicación, marketing y branding que está especializada en los sectores del turismo, la gastronomía y las marcas agroalimentarias. Trabajan con distintos tipos de clientes, entre ellos, productores de vino que desean aportar y dar valor a su marca.

Una de las preguntas que los dueños de las bodegas suelen hacerse es cómo llegar al consumidor en un mercado donde hay un bombardeo continuo de ofertas y donde el precio no lo es todo, esto último si estamos hablando de vinos de cierta calidad. Todos ellos deben saber que lo más importante no es tener muchos seguidores, sino seguidores y prescriptores de calidad, persuadir a los potenciales clientes. Esto se logra, según el equipo de Ciento Volando, abriendo las puertas de sus bodegas, contando su historia y transmitiendo sensaciones para lograr la seducción, ya que cada bodega es diferente y cada producto que se elabora es singular.

Desde la agencia, puntualizan que también es muy importante la inmediatez cuando la clientela hace una consulta o una compra. Además, indican que los encargados de llevar las comunicaciones y el marketing de una bodega deben tener una relación cercana, fluida y de confianza con la persona que está al frente del proyecto.

En ese sentido, hay que mencionar que Ciento Volando utiliza métodos y campañas disruptivas. Por ejemplo, involucrar al equipo de especialistas en marketing en las estrategias de ventas de las bodegas, creación de campañas atractivas, desarrollo de conceptos e inclusión de estrategias de marketing y comunicación que generen inquietud y entusiasmo.

Valores que marcan la diferencia Uno de los valores añadidos de la agencia Ciento Volando es que se enfoca en conocer todos los procesos e hitos que dan carácter y personalidad a sus clientes. Los profesionales que trabajan en ella están en un aprendizaje continuo. De hecho, cuando tienen clientes que elaboran vinos acuden al viñedo y a la bodega y conversan con todas las personas que participan en el proceso de elaboración de los vinos, viticultores, bodegueros y enólogos.

Ricardo Rodríguez, Director Ejecutivo de la consultora: "cada bodega es un mundo, tiene su propia idiosincrasia y más si cabe en el mundo del vino, aquí se mezcla historia, familia, tradición y pasión, realmente es un sector que engancha. A la hora de trabajar, hay que buscar proyectos que nos generen emociones, esquemas en los que se establezca una relación de confianza e incluso de amistad, trabajar e involucrarse como un componente más del equipo y de esa familia de vinos. Aportar trabajo y esfuerzo de una manera honrada y transparente y, sobre todo, escuchar y conversar con el productor, nosotros no podemos establecer una tarifa para trabajar si no somos consecuentes con el estado financiero de la empresa y no hemos tenido varias reuniones previas. Realizamos siempre una auditoría de comunicación para saber donde nos encontramos y, sobre todo, para saber cuanto tiempo le vamos a dedicar a esa cuenta, esos análisis si nos darán una lectura correcta y unos honorarios adecuados, tanto para ellos como para nosotros. Es cierto que los resultados de estos proyectos se suelen ver a medio o largo plazo, pero eso no nos exime de tener informado periódicamente a nuestros clientes. Hoy en día, existen herramientas para conseguir las métricas de todas las acciones que realizamos a través del marketing digital, gracias a eso tenemos la posibilidad de segmentar campañas y desde luego que proporcionar un resumen mensual de esas acciones debe de ser una obligación por parte de la consultora. A la hora de vender un proyecto, hay que creer y apostar firmemente en él, hay veces que las historias son tan buenas, que solo hay que saber contarlas".