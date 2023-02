Eating in Ibiza, club de producto de Fomento del Turismo, presente en el congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 12:36 h (CET) La isla de Ibiza ha estado presente en uno de los mayores congresos de cocina que se celebran en el panorama internacional, Madrid Fusión, que tuvo lugar los días 23, 24 y 25 de enero en el pabellón 14 del recinto de IFEMA, siendo así su XXI Edición.

Con la colaboración del Consell d’Eivissa, Eating in Ibiza dio su apoyo al Ayuntamiento de Ibiza siendo el anfitrión del primer día. Ofreció un menú para comensales críticos gastronómicos y periodistas especializados en el sector. De igual manera, lo hizo el segundo día con el Ayuntamiento de Sant Antoni y el tercer y último con el Ayuntamiento de Sant Josep.

Además, durante los 3 días, se ha podido degustar producto local de los asociados del club de producto Eating in Ibiza y PIMEEF.

Madrid Fusión se ha consolidado como un gran escenario mundial de la gastronomía y la isla de Ibiza no podía faltar.

