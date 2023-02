La solución inteligente de humedades en 3 minutos de Preactiva Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 11:13 h (CET) Un problema común que puede provocar serios daños estructurales si no se controla a tiempo es la humedad por capilaridad.

Las soluciones a este problema pueden resultar bastante costosas o limitantes como las inyecciones químicas o las barreras impermeables. Sin embargo, las tecnologías actuales permiten ofrecer alternativas para facilitar la rehabilitación de los espacios.

Preactiva es la solución inteligente de humedades por capilaridad. Sus ondas de baja frecuencia penetran en el suelo y las paredes, impidiendo que el agua suba. El cliente lo instala en solo 3 minutos, con un procedimiento bastante sencillo y, además, cuenta con una garantía de satisfacción de 1 año y 30 años de garantía por daños.

Los peligros de la humedad en las paredes La humedad por capilaridad se produce cuando los sistemas de impermeabilización del suelo están defectuosos. De esta forma, el agua sube hacia las paredes, lo que ocasiona muchos problemas en la construcción. Desde malos olores y podredumbre hasta el deterioro de los edificios. Cuando las partículas del agua se acumulan en diferentes áreas de la estructura y no tienen el drenaje adecuado, esto puede provocar el crecimiento de moho y hongos alrededor de las paredes, incluso en las alfombras y el piso. También puede generar otros problemas como pintura descascarada, madera podrida y un mayor riesgo de problemas respiratorios.

Preactiva es un método que utiliza tecnologías respetuosas con el medioambiente para eliminar el exceso de humedad. Esta tecnología no requiere la participación de químicos o complicados procesos de restauración para drenar la humedad directamente del suelo, su sistema proporciona una mayor protección contra la corrosión, tiene un tiempo de respuesta más corto que otros métodos, absorción más eficiente de la humedad del suelo y poco mantenimiento.

Cómo funciona el sistema electro-físico de Preactiva Este sistema antihumedad emite ondas de baja frecuencia que penetran en el suelo, las paredes y los cimientos e impiden la retención de agua en el edificio. Se trata de un producto discreto que no requiere mantenimiento y reacciona ante situaciones de humedad por capilaridad rápidamente proporcionando una protección inmediata a la estructura. Es fácil de instalar y no interfiere en las actividades cotidianas.

El sistema Preactiva emite una señal de baja frecuencia (1,2 kHz) que viaja efectivamente a través de superficies sólidas. En contraste, otros sistemas tienen un rendimiento más bajo. El sistema de electro-ósmosis, por ejemplo, genera ondas de 2 MHz, que no son capaces de traspasar las paredes con la misma facilidad, especialmente si se trata de paredes gruesas o materiales más densos. Por otra parte, el consumo de Preactiva es de tan solo 0,7 W. Esto significa que ocasiona muy pocos gastos, mientras que otros sistemas consumen 10 W o más. Este elevado consumo también afecta a la vida útil de dichos sistemas y reduce el periodo de garantía. Preactiva es una solución ecológica, inteligente y duradera para la humedad por capilaridad.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.