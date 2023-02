Zona de bajas emisiones en Zaragoza, de la mano de Vatios Verdes Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 11:18 h (CET) A finales del año 2022 se firmó un Real Decreto donde se establecieron las nuevas zonas de bajas emisiones en Zaragoza.

En líneas generales, lo que se busca es reducir las emisiones en la ciudad, provocada por los vehículos contaminantes. La movilidad sostenible es uno de los pilares para combatir el cambio climático, pero no la única; la apuesta de las energías renovables, con la instalación de paneles solares por ejemplo, y la mejora de la eficiencia energética son otros dos pilares importantes. Aun así, todavía existen ciertas dudas sobre esta nueva normativa, por lo que la consultoría energética en Zaragoza, llamada Vatios Verdes, ofrece la siguiente información.

En consisten las nuevas zonas de bajas emisiones en Zaragoza A finales del pasado año 2022, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que se establecen las nuevas zonas de bajas emisiones en Zaragoza y cuáles serán los vehículos permitidos para transitar en ella. No obstante, si bien esta nueva normativa entró formalmente en vigencia el 1 de enero de este año como medida obligatoria, la capital aragonesa contará con máximo de 18 meses para adaptarse a las nuevas exigencias, hasta que se apruebe una nueva ordenanza municipal. La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que establece estas zonas de bajas emisiones, responde a la obligación que tienen todos los municipios de más de 50.000 habitantes de crear zonas donde no puedan transitar vehículos contaminantes.

En Zaragoza, la zona provisional de bajas emisiones encierra toda el área del Casco Histórico, entre San Vicente de Paul, Coso, Conde de Aranda, calle Mayoral y el paseo de Echegaray y Caballero. Por ahora, el incumplimiento de la normativa no supondrá la aplicación de sanciones. Más bien, por el momento solo será una manera didáctica de crear progresivamente una conciencia ciudadana hasta que se redacte la nueva ordenanza.

Los vehículos que pueden transitar en la zona de bajas emisiones de Zaragoza En esta zona estarán permitidos, por supuesto, los vehículos con etiquetas de 0 emisiones, así como los ECO-Híbridos, ya sean de gas, eléctricos o híbridos enchufables. En cuanto a los vehículos con etiqueta B tendrán acceso a la circulación pero bajo ciertas limitaciones. Solo se harán excepciones a quienes estén empadronados en la zona, vayan a estacionar en un parking público o se dirijan a un taller. Los de etiqueta C podrán circular libremente en la zona, pero sin la posibilidad de estacionarse, a menos que lo hagan en parkings públicos. En definitiva, en términos específicos, los vehículos que podrán circular serán las bicicletas, ciclomotores, vehículos de movilidad personal, los asociados a propietarios, repartidores, sanitarios, coches oficiales, de obras, cuerpos de seguridad, servicios públicos, entre otros.

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha colocado los carteles correspondientes que indican la zona libre de emisiones, es decir, del Casco Histórico. De esta manera, será más claro para los propietarios de vehículos conocer los límites de esta área y hasta donde pueden o no circular según el tipo de coche que posean.

