El seguro de comunidad de vecinos ideal es más fácil de encontrar con Seguros Generales

viernes, 3 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) No son la misma condición estar seguro y sentirse seguro; la primera señala la ausencia de peligro, mientras que la segunda implica una sensación de protección frente a una posible adversidad. Esto mismo es lo que obtienen los clientes de las aseguradoras.

Ahora, elegir el tipo de seguro correcto no siempre es sencillo. Por eso existen empresas como Seguros Generales, que comparan entre la distinta oferta de seguros disponible en el mercado y recomiendan el que mejor se adapta a la necesidad del cliente.

De esta forma, Grupo Seguros Generales resuelve dudas sobre cualquier tipo de seguro (coche, moto, hogar, salud, vida, decesos, accidentes, viaje, comercios, comunidades, etc.). Este artículo se va a centrar en explicar y tratar el servicio ofrecido por Grupo Seguros Generales en seguros de comunidades, un seguro que necesitan todas las comunidades de propietarios.

Tipos de comunidades y tipos de seguros Tal y como define el comparador Seguros Generales, con una larga experiencia desde el año 2008 en buscar precios de seguros de comunidad completos, "el seguro de comunidades es un contrato de seguro (póliza de seguro), que contrata la comunidad de vecinos de un inmueble para cubrir los posibles riesgos de la misma, en cuanto a los accidentes, desperfectos o daños eventuales que este podría sufrir o daños a terceros" de las zonas comunes.

Sentirse respaldados ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en una comunidad de vecinos es una necesidad latente. Al ser conscientes de esto, las compañías aseguradoras han diseñado diferentes planes y servicios de cobertura. Estos van desde seguros de edificios de viviendas, comunidades de chalets, edificios de oficinas o mancomunidades hasta edificios con garajes.

Algunos factores pueden alterar el alcance que puede ofrecer una póliza, ejemplo de ello es si se trata de un único dueño como contratante o una comunidad de propietarios. Sin embargo, existen beneficios básicos como la responsabilidad civil, la cobertura por fenómenos naturales o daños eléctricos, entre otros.

¿Qué ventajas supone contratar seguros de comunidades? Vivir en una comunidad tiene muchos beneficios, ya que las soluciones a las necesidades comunes pueden resolverse entre todos. Sin embargo, puede ser un poco complicado ponerse de acuerdo cuando se trata de un grupo tan grande. No obstante, las necesidades seguirán estando vigentes sin importar si entre los involucrados llegan a un consenso o no, lo cual puede poner en peligro el bienestar de quienes hacen vida allí.

Pensando en ello, algunas empresas aseguradoras ofrecen servicios para resolver y proteger a los grupos de vecinos. De allí nacen los servicios de seguros de comunidades. Este tipo de póliza garantiza la cobertura no solo a los habitantes de los condominios y terceros, sino también de sus bienes y la infraestructura. En consecuencia, da la tranquilidad a la comunidad de tener un respaldo óptimo en caso de enfrentar algún tipo de contratiempo.

Por lo general, los servicios suelen cubrir las áreas de responsabilidad civil, indemnización por incendio, defensa jurídica y garantía por daños de agua, daños eléctricos, daños por fenómenos atmosféricos, demolición, desescombro y extinción.

Encontrar el seguro perfecto para cada cliente es más sencillo con el comparador de seguros de comunidades del Grupo Seguros Generales, cuyo objetivo es conseguir precios óptimos para cada uno de sus clientes en sus seguros de comunidades.

