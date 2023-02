El crecimiento esperado de Green Cornerss Care tras dar un giro hacia el sector de la cosmética Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 09:00 h (CET) Para muchos emprendimientos, encontrar el mercado adecuado es un desafío.

En ocasiones, una empresa tiene grandes recursos y un equipo técnico y profesional, pero los encamina hacia la fabricación de productos que no terminan de encajar en el mercado, pese a sus esfuerzos.

Una de estas empresas es Green Cornerss Care, la cual inició sus actividades en la industria textil, y aunque obtuvo varios avances, no logró sus objetivos empresariales hasta dar un giro hacia el sector de la cosmética. Esta transformación ha traído un notable éxito a esta empresa, lo que se refleja en su crecimiento durante 2022.

El éxito del cambio de sector de Green Corners El cambio de sector ha sido una de las más acertadas decisiones por parte de Green Cornerss Care, ya que, en tan solo un año, esta decisión ha representado un aumento del 465% en su facturación, respecto de las cifras de 2021. También ha significado un incremento de más de 20.000 nuevos clientes, así como una expansión a más de 60 puntos de venta físicos. Además, sus productos cosméticos han llegado a comercializarse en 18 países, y su índice EBITDA ha cerrado el año con cifras favorables. Todo esto, invirtiendo en un equipo sólido de I+D.

Este crecimiento se explica, en buena medida, gracias a la profunda experiencia y capacidad de este emprendimiento. Durante sus casi cuatro años previos de trayectoria, esta empresa acumuló una larga experiencia en el manejo de operaciones

e-commerce, así como en la resolución de continuas crisis. Todo este aprendizaje representó una base importante, a partir de la cual consolidaron su marca tras cambiar al sector cosmético, donde ahora se desempeñan con una clara misión; crear productos naturales y eficaces en sus respectivos tratamientos.

Artículos cosméticos que han despertado un notable revuelo en el mercado La decisión de cambiar al sector cosmético no fue un movimiento aleatorio. La fundadora de esta empresa es una amante de estos productos, y sus inversores comprendieron que esta industria es un sector en crecimiento. Con este respaldo, Green Cornerss Care dio paso a sus primeros tres productos, gel, crema hidratante y crema de pañal. Al poco tiempo, sus clientes empezaron a notar la eficacia de estos cosméticos, lo que motivó a muchos de ellos a recomendar dichos artículos, sea en conversaciones con sus amigos o por redes sociales.

Como una avalancha, estos comentarios se difundieron de forma masiva, hasta el punto en que la empresa empezó a recibir llamadas de farmacias, tiendas de puericultura y comercios especializados, que buscaban de incluir estos productos en sus respectivos catálogos. Rápidamente, el incremento de ventas se hizo notar, mientras cada vez más usuarios, e incluso profesionales de la salud, promovían el uso de sus cosméticos. Todo este proceso ha derivado en el visible crecimiento que registra la empresa al cierre del año previo, el cual buscan seguir afianzando con sus nuevos productos en este 2023.

