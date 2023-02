Néstor Feijóo Aragón, sobre la importancia de la comunicación con vídeos Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) El vídeo marketing se ha convertido en una herramienta esencial para las empresas en los últimos años, debido al aumento del consumo audiovisual online. Ciertos tipos de consumidores prefieren ver vídeos para obtener información sobre productos y servicios, lo que ha llevado a las empresas a utilizarlos en sus promociones y llegar a su público objetivo de manera efectiva. De esto deriva la importancia de que las empresas realicen una buena planificación de comunicación con vídeos para lograr el éxito en 2023, apoyadas por compañías expertas en el área, como The Bright Side.

Néstor Feijóo Aragón es el fundador y CEO de esta productora audiovisual. Licenciado en dirección de publicidad, con máster en comunicación corporativa y máster en dirección de cine por la escuela New York Film Academy, desde el año 2012, ha dirigido y producido formatos para reconocidas empresas de sectores muy variados, como financiero, deportivo, tecnológico, de joyería y un largo etcétera. Además, ha formado parte de equipos de dirección de series de ficción y películas. Por eso, habla desde su experiencia de cómo pueden aprovechar esta herramienta las empresas.

¿Qué papel juegan los vídeos dentro de una campaña de marketing? ¿Cómo pueden empezar a introducirlos en sus estrategias las empresas con una trayectoria ya consolidada?

Hoy en día, se ha perdido la imperiosa necesidad de hacer campañas offline, y cada minuto que pasa se constata la necesidad de realizar campañas centradas en obtener el máximo retorno de la inversión, o lo que es lo mismo, campañas dirigidas a un target específico y con menos coste para la empresa. El vídeo es un canal imprescindible en este entorno digitalizado y para todo tipo de empresa, grande o pequeña, es imprescindible comunicar a través de este formato para no quedarse "fuera de juego".

¿Por qué la comunicación con vídeos es esencial para el éxito de las empresas en el entorno digital?

Internet ha cambiado todo desde sus inicios, y con él viene una forma completamente nueva de hacer negocios. En solo unos pocos años, las empresas han pasado de depender de sitios web estáticos a crear una marca completa en torno a sus redes sociales y, en consecuencia, a sus vídeos.

Este cambio está impulsado por dos factores: en primer lugar, las personas pasan más tiempo en línea que en cualquier otro medio; en segundo lugar, tienen acceso a más información que nunca antes, ¡y la quieren ahora!

Para mantenerse al día con esta demanda de inmediatez y conveniencia, es importante crear contenido atractivo que refleje con precisión el tono y mensaje de cada marca.

¿Qué características debe tener un buen contenido?

Hay que ser muy claro, directo y conciso a la hora de desarrollar contenido de vídeo. Algunas pautas imprescindibles serían, en primer lugar, que el contenido sea interesante y agradable. Es importante que la calidad del contenido sea lo suficientemente alta como para no ser rechazado en los primeros tres segundos de mensaje. Esto suele ir acorde a la marca, por ejemplo, una marca de artículos de lujo jamás publicaría contenido realizado con un teléfono móvil. En definitiva, nuestros vídeos hablan de nosotros tanto como nuestros productos, no podemos descuidarlos.

En segundo lugar, el objetivo debe ser obvio y claro. Nadie necesita, ni quiere, contenidos de más de 3 minutos. Y, finalmente, si lo que busca la marca con dicho vídeo no es solo posicionarse, sino también vender un producto, necesitará una llamada a la acción (CTA), en el que los espectadores pueden comprar el producto, ir a una web o básicamente ver el perfil de RR. SS. de la marca.

¿Todas las empresas deben fijarse en las mismas tendencias?

La respuesta es sí. La razón es simple: el vídeo marketing es el futuro de cómo las empresas se conectarán con los clientes y realizarán sus ventas. Y no es únicamente porque el coste es inferior que campañas offline tradicionales, sino porque el contenido de vídeo publicado de forma asidua crea una relación con el potencial cliente que durará mucho más allá de la venta de un producto.

¿Qué aspectos se deben considerar a la hora de escoger una red social para realizar campañas?

A la hora de elegir una red social para realizar campañas, hay muchos aspectos que se deben tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener en cuenta el público objetivo. Dependiendo de tu marca, deberás adecuar los contenidos a las RR. SS. que use tu target.

Para el vídeo marketing, Instagram y TikTok son excelentes opciones. Tienen una gran comunidad de usuarios apasionados por los vídeos y fácilmente puede viralizarse una campaña.

Dicho esto, crear una campaña global con diferentes redes sociales involucradas suele ser lo más habitual y conveniente, de tal manera que tu marca esté generando contenido constantemente con el fin de posicionarse en la mente del consumidor (top of mind), y conseguir en consecuencia más ventas.

Según explica Néstor Feijóo Aragón, para tener éxito en el espacio digital en el 2023 es fundamental planificar una comunicación con vídeos que atienda las distintas redes sociales y plataformas de una empresa, con contenido de valor y siguiendo las tendencias. The Bright Side puede ser una gran alternativa para lograr estos objetivos, ya que durante más de 10 años se ha especializado en la producción profesional de vídeos para el sector empresarial.

