¿Cómo calcular el precio de una casa para venderla?, con RealAdvisor

viernes, 3 de febrero de 2023, 08:00 h (CET) A la hora de vender una casa es importante que las personas tengan en cuenta aquellos factores que pueden influir en su valor.

Esto ayuda a establecer un precio realista que atraiga a los compradores potenciales, considerando aspectos como la ubicación de la propiedad, el tamaño, las comodidades, el estado y las tendencias del mercado. En consecuencia, las personas suelen preguntarse cómo saber cuánto vale una casa para venderla.

Obtener una tasación precisa al realizar la venta exige contar con una perspectiva adecuada que apoye esta decisión de una manera informada. Afortunadamente, existen soluciones en línea, como RealAdvisor, que permiten estimar un valor y seleccionar el agente inmobiliario que mejor se adapte a las necesidades de los usuarios, mediante una tasación online gratis.

Saber cuánto vale una casa es fundamental para el éxito de la venta Como propietario o comprador de una vivienda, es determinante conocer cuánto vale para identificar si una oferta en particular es justa o no. RealAdvisor es un proyecto lanzado por Joan Rodríguez y Jonas Wiesel en sociedad con su mentor y prestigioso promotor inmobiliario en la Suiza francesa Oliver Plan. Esta es un agregador de información que utiliza la potencia de la web para centralizar todos los listados de propiedades, servicios de tasación online, agentes inmobiliarios y prestamistas en un solo lugar.

En este contexto, la plataforma proporciona un nivel de transparencia sin precedentes, a través de un sistema de Inteligencia Artificial que otorga grandes beneficios a los usuarios.

Su misión se centra en mejorar la eficiencia del mercado inmobiliario europeo, mediante el uso de mecanismos innovadores, por lo que este simulador de tasación de vivienda pretende mejorar la experiencia del usuario a la hora de vender una propiedad.

Herramienta de la tasación profesional para la estimación precisa del valor de una propiedad RealAdvisor se concibe también como una herramienta muy útil para los agentes inmobiliarios, ya que lucha por la mejora constante en la calidad de sus servicios. Este recurso permite realizar un análisis comparativo del mercado sobre propiedades similares en el área, con el propósito de identificar con confianza el valor de una casa para la venta en España.

De acuerdo con este enfoque, las personas pueden estar seguras de concretar negocios rápidamente y a los mejores precios, gracias al uso de este mecanismo que también facilita encontrar a un profesional experimentado en este sector. Cada uno de ellos está altamente cualificado y es capaz de proporcionar asesoramiento personalizado para sacar el mayor partido a los anuncios y asegurar el éxito en el proceso de venta. Ayudando a determinar si una oferta en particular es justa o no, el servicio de RealAdvisor ofrece la posibilidad de obtener una valoración online sobre un inmueble, en 3 minutos y de forma instantánea y gratuita.

