La autopublicación permite divulgar un libro de manera sencilla, rápida y económica, sin renunciar a la calidad editorial Emprendedores de Hoy

viernes, 3 de febrero de 2023, 03:00 h (CET) Ser escritor siempre ha sido un trabajo difícil. Estar atado a muchos factores vuelve a la profesión un medio de vida inestable.

En este camino, una persona que sea autor o autora desconocida y no tenga una comunidad de lectores detrás, es difícil que encuentre una editorial tradicional que apueste por ella, ya que los servicios editoriales que tienen que sufragar son costosos y, según está hoy día el mercado editorial, les resulta muy complicado recuperar la inversión.

Sin embargo, existen otras posibilidades. Una de ellas es el proyecto YO me publico, que se enfoca en la autopublicación de obras con calidad editorial en Amazon.

Alternativa a los servicios editoriales tradicionales: la autopublicación YO me publico está dirigido a los autores independientes que se han pasado meses escribiendo su obra y están cansados de recibir negativas por parte de las editoriales. Para estos contextos, la autopublicación es la opción más rápida, económica y sencilla, sin renunciar a la calidad editorial. Alberto del Vado inició el proyecto hace diez años. En todo este tiempo, ha ayudado a infinidad de escritores y escritoras a publicar sus libros de forma profesional y con grandes resultados.

Dos maneras de autopublicar un libro YO me publico ha desarrollado dos caminos para ayudar a transformar cualquier manuscrito de autor independiente en un libro profesional con calidad editorial. Por un lado, el proyecto ofrece servicios editoriales, de esta manera el escritor solo deberá encargarse de escribir mientras que un profesional lo ayudará a publicar su obra en Amazon KDP. Este servicio incluye desde la corrección y la maquetación hasta la publicación del libro electrónico o de papel, con todo lo que se necesita para que cualquier creación luzca con una edición profesional. Por otro lado, YO me publico ofrece cursos de autopublicación para aprender a editar y publicar libros de manera sencilla, con un acabado profesional y a un coste mínimo. En consecuencia, los autores tendrán la satisfacción de realizar ellos mismos todo el proceso sin depender de nadie.

Respecto a los servicios editoriales que ofrece, YO me publico cuenta con tres packs. Uno de ellos está pensado para publicar en formato eBook, con un coste de 350 euros; otro para formato papel, cuyo valor asciende a 450 euros; y un último más completo de 500 euros que incluye ambos formatos. En cuanto a los cursos, la mayoría de ellos tienen un precio de 40 euros, y destacan el de Autopublicación profesional, el de Corrección ortotipográfica, el de Diseño de portadas, el de Maquetación de libros de papel para Amazon, el de Creación de eBooks y el de Cuentos infantiles.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.