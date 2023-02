ClauniCanarias ofrece un producto para erradicar y prevenir la humedad en las edificaciones, PENETRON Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 21:44 h (CET) La humedad es uno de los mayores enemigos de las edificaciones. Un exceso de la misma puede provocar grandes complicaciones que no se limitan al ámbito estético del inmueble, sino que van mucho más allá, llegando a suponer una gran amenaza para la seguridad de sus habitantes.

Con el fin de paliar esta problemática, se ha creado PENETRON, un producto que consigue erradicar las humedades existentes y prevenirlas. El mismo puede obtenerse por medio de ClauniCanarias, distribuidor oficial de la marca en España.

La necesidad de prevenir la humedad en los edificios La humedad puede acarrear serias dificultades en las edificaciones. Por un lado, propicia la aparición de grietas en la escayola, manchas, goteras y malos olores. En lo que respecta a la fachada, en ocasiones, los efectos se limitan a la aparición de manchas y salitre. En otras, pueden presentarse roturas y desprendimientos de las estructuras. La capilaridad también puede ocasionar desperfectos, en especial si la fachada se ha realizado con algún material poroso o no se ha impermeabilizado de manera correcta. Esto ocurre por los microorganismos y bacterias que se forman, como ácaros y moho. La exposición a los mismos también provoca serios problemas a la salud. Algunas de las patologías que pueden aparecer son neumonitis por hipersensibilidad, asma, rinosinusitis y bronquitis. En el caso de las personas con asma o HP, presentan riesgo de desarrollar enfermedades más graves.

Por todos estos motivos es sumamente importante aplicar medidas preventivas para no llegar a ese punto.

ClauniCanarias, distribuidor en toda Canarias de PENETRON Para erradicar las humedades existentes o evitarlas, ClauniCanarias pone a disposición el PENETRON, un impermeabilizante con tecnología de cristalización que mejora la durabilidad, resistencia, rendimiento y vida útil del hormigón.

Está disponible en diversas presentaciones. Por un lado, se encuentra el PENETRON Slurry o Standard, que se aplica a la superficie de hormigón. Reacciona con la humedad y los subproductos de la hidratación del cemento, generando una estructura de cristales insolubles que llenan los poros y las microgrietas de retracción en el hormigón, evitando la entrada posterior de agua.

Por otro lado, está el PENETRON Admix, cuyo sistema es similar, pero se añade al hormigón en el momento de ser mezclado. De este modo, queda sellado, evitando la penetración de agua u otro líquido desde cualquier dirección. Este efecto se mantiene incluso por más de 60 años.

ClaudiCanarias distribuye ambos productos. Desde su sitio web es posible ponerse en contacto para visualizar los catálogos, solicitar muestras o resolver cualquier duda que pueda surgir acerca de PENETRON.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.