MyCoworking sobre los beneficios de los espacios de coworking Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 20:39 h (CET) La empresa MyCoworking ofrece nuevos y modernos espacios de coworking. A partir de su propuesta, el cliente podrá disfrutar de lugares para desarrollar tareas laborales adaptadas a los tiempos actuales.

Existen diferentes opciones de espacios que se podrán elegir: despachos, zona flexible y solución My Desk, un híbrido entre las dos anteriores, cada una de ellas preparadas para las diferentes necesidades de los trabajadores. Los espacios compartidos generan un ambiente lleno de ideas que evolucionan constantemente, haciendo lo más eficiente posible al trabajo.

Espacios de coworking modernos Con el fin de que los ambientes laborales resulten efectivos y adecuados a la actualidad, MyCoworking pretende que el cliente encuentre en la plataforma diversos espacios de trabajo, para que pueda elegir el que más se adapte a las necesidades. Por un lado, están los espacios llamados despachos, que se caracterizan por estar insonorizados, por tener luz natural, ventanas que al abrirse ofrecen una ventilación necesaria para el ambiente, y la posibilidad de aclimatar el espacio de la mejor forma que considere el cliente.

Asimismo, también disponen de las salas de reuniones, que tienen como rasgos principales las dimensiones adecuadas para trabajar con un equipo o con los clientes, y la preparación necesaria de elementos tecnológicos fundamentales para la labor que se requiera. Por último, están las cabinas particulares, llamadas My call room, que mantienen el rasgo esencial de aislar el sonido del resto de los ambientes para poder crear el marco perfecto para una conversación privada.

MyCoworking ofrece amplitud y calidad Los espacios laborales que ofrece My Coworking contienen todo lo necesario para las diversas tareas que un equipo de trabajo puede pretender realizar. Entre los recursos fundamentales, se encuentra la atención personalizada, de la mano de su Directora Paz Puig y su Space Manager Nacho Leivar, siempre dispuestos a apoyar al cliente en lo que este necesite.

Además, la seguridad es un elemento indispensable con el que cuenta la empresa, un circuito cerrado en los accesos, y dos filtros de seguridad para la entrada a los espacios. El aparcamiento también es un recurso de MyCoworking, por lo que dispone de plazas de estacionamiento para los clientes.

Otro aspecto importante a señalar es el confort, y por esto los espacios que ofrece la empresa son amplios copando el podium en cuanto al ratio número de coworkers por metro cuadrado en coworkings en la capital, y cuentan con un mobiliario cómodo e innovador. También la luz natural, la ventilación y el networking. Esto último es un elemento clave para el contacto con otros posibles clientes o colaboradores. Por último, MyCoworking mantiene los espacios a partir de la utilización de energía renovable, que se suministra con la instalación de placas solares.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.