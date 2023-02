El Congreso Internacional Multidisciplinar sobre el Tratamiento de la Depresión, por AEPSIS Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 19:29 h (CET) En la actualidad, son cada vez más las personas que acuden a un psicólogo por sufrir algún tipo de problema psicológico o dificultades en la gestión emocional. Por esta razón, incorporar conocimientos sobre estas patologías resulta clave para alcanzar mejores resultados en los diferentes tratamientos en Psicología.

Con la intención de potenciar la formación de calidad en materia de psicología y acercar el mundo de psicología a la comunidad en general, surge AEPSIS, la Asociación Española de Psicología Sanitaria. Este organismo viene trabajando desde hace años en los principales eventos de divulgación en materia de psicología y salud mental, entre los que destacan sus congresos de psicología como el próximo Congreso Internacional sobre el Tratamiento de la Depresión. La inscripción para participar en el evento es gratuita y ya se encuentra abierta desde la web de AEPSIS. La asociación espera este año superar la cifra de las 10.000 personas inscritas en el congreso, de forma similar a los últimos congresos de psicología que ha organizado.

AEPSIS, el Congreso sobre la depresión online, gratuito y que brinda una beca El Congreso Internacional Multidisciplinar sobre el Tratamiento de la Depresión nace con la idea de reunir a los principales expertos en esta enfermedad para que puedan conversar sobre las diferentes metodologías de tratamiento multidisciplinar.

Este año el evento se va a celebrar de forma online los días 23 y 24 de marzo y contará con la presencia de 16 especialistas de alcance internacional. Habrá profesionales de España, México, Ecuador, Argentina, Chile y demás países de Latinoamérica.

Las exposiciones se van a emitir en directo y la grabación quedará disponibles durante 48 horas más para todos aquellos inscritos que por cuestiones laborales o alguna otra urgencia no tengan la posibilidad de acceder a la transmisión en vivo.

Asimismo, gracias a un trabajo en conjunto entre AEPSIS y los patrocinadores de este congreso de psicología, quienes se inscriban antes de la fecha del congreso no pagan nada por su matrícula y además reciben una beca de más de 1.000 euros para realizar, si lo desean, el Máster en Gestión Profesional de la Neurofelicidad, una formación de élite impartida por AEPSIS, de forma online, que vincula la aplicación de las neurociencias con lograr más bienestar en los diferentes ámbitos profesionales. Todos los inscritos al Congreso tendrán una reducción de más de 1.000 euros en el precio de la matrícula del Máster gracias a esta beca.

Según la responsable de organización del congreso de AEPSIS, Jossie Weisson, "la aceptación que están teniendo estos congresos online es magnífica, motivado sobre todo por la extraordinaria calidad de los ponentes, sumado a la comodidad de poder asistir a un congreso internacional desde la comodidad del propio domicilio"

Una de las enfermedades mentales que más creció en España, la depresión De acuerdo a un informe elaborado en el año 2021 por la Fundación Fundamed, alrededor de 3 millones de españoles padecen depresión, estadística que la convierte en la enfermedad mental más prevalente en el país. Teniendo en cuenta estos datos, los organismos que se dedican a realizar investigaciones científicas sobre trastornos psicológicos se ven obligados a multiplicar sus esfuerzos para cambiar el presente.

Desde AEPSIS, entienden que la respuesta ante esta situación está en la psicología, la ciencia que trabaja día a día para contribuir al bienestar de las personas. A través de la psicología sanitaria existe la oportunidad de prevenir el suicidio, disminuir la ansiedad, superar la depresión, mejorar la gestión emocional y superar multitud de problemas psicológicos que acuden cada día a las consultas de psicología.

La realidad demuestra que la depresión es un grave problema que genera no solo dificultades en quien padece la enfermedad, sino también en todo su entorno, el cual muchas veces no comprende cómo reaccionar ante lo que ocurre.

Por este motivo, el Congreso Internacional Multidisciplinar sobre el Tratamiento de la Depresión es apto para profesionales de la salud, pacientes y también para sus familiares y toda persona que quiera comprender un poco mejor en qué consiste la depresión y cómo se aborda para un tratamiento multidisciplinar. Se trata de un evento que tiene por objetivo concienciar, informar y prevenir sobre la enfermedad mental que más creció en España en los últimos años.

NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los cabeceros de cama tapizados de Calidad & Descanso ICR Evolution ha implementado una nueva solución de software para el contact center de FIATC Seguros con trueITsystems La nueva profesión demandada por farmacias y clínicas, community manager sanitario Cooperatour, la ONG especializada en la gestión y organización de voluntariado internacional La Marinada, el lugar donde disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad del mar