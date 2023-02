'Hoy comunicar tiene que ser una experiencia significativa para crear impacto'. Miguel Ángel Pérez Laguna responde a una entrevista

Miguel Ángel Pérez Laguna, una de las grandes revelaciones en el mundo del talento y la comunicación, ha sido uno de los comunicadores del área de empresas más galardonado en España en 2022, desde el premio Feed como mejor comunicador, nominado finalista como director del Mejor Evento en Habla Hispana por los Iberian Festival Awards, hasta el galardón de CYL-HUB como director del Mejor Programa de Radio para start-ups y emprendedores, Humanos en la Oficina en Capital Radio.

El director de comunicación y relaciones institucionales de la Edtech Global Alumni y director del espacio Talent Talks TV revela el secreto del éxito en la comunicación hoy.

Un director de comunicación que llena teatros y cines consecutivamente. ¿Cuál es la clave de atraer a tanta gente?

Te daría una fórmula mágica si la tuviera, pero la verdad es que es trabajo, estrategia y escucha. Me especialicé como conferenciante después de escuchar a cientos de gurús contar lo mismo durante años, tratando de aleccionar a la gente. O ni te imaginas la de mentores o speakers, que todavía hacen numeritos en plan “si fueras un animal, serías…” o te hacen bailar en círculo.

Pero sí, resulta que queremos cosas más emocionantes, más apegadas a nuestra realidad, y que nos muevan por dentro. Y para eso el talento hay que visibilizarlo como nunca se ha hecho, con un nuevo lenguaje. Si no emocionamos, no comunicamos. Ese fue el germen del formato Humanos en la Oficina. Vamos a celebrar lo que tenemos, no a esconderlo.

Tener un programa de radio que ha sido calificado como “el hormiguero de la empresa” debe imponer mucho, ¿no?

La de veces que he escuchado eso ya (risas). Pero no, en el estudio no hay hormigas. Sí un equipazo detrás, como es la gente de Capital Radio, y miles de personas que vienen no a contar algo a la radio, vienen a vivir una experiencia de radio. Ágil, rápida, intensa. Lo que sí impone son los 300.000 oyentes de promedio en online y a eso suma el FM. Eso es mucho más que algunas cadenas generalistas de nivel nacional.

Como director de comunicación de Global Alumni, ¿cuál es el reto más importante que tienes?

No es solo mi reto, es de todos, como sociedad y país, que millones (y te digo bien, millones) de personas apuesten por impulsar su empleabilidad. Global Alumni es la revolución en la educación superior.

En una realidad donde la educación tiene que ser excelente o no es nada, gracias a Global Alumni tienes acceso a las mejores universidades del mundo desde tu casa, tu oficina y en tu propio idioma. Con una experiencia de aprendizaje única basada en la telepresencia inmersiva.

Sumemos un reto más. Desde nuestro espacio de TV, queremos seguir sumando para llegar esta temporada a entrevistar a las 100 personalidades más relevantes del mundo de la empresa. Es un espacio fantástico, porque presidentes, CEOs, directivos de todo el mundo aportan su pasión, su entusiasmo y su visión del talento en un entorno de innovación y educación único.

¿Los premios y galardones te hacen mejor comunicador?

Espero que no sea esa la variable. No, lo que te dan idea es del inmenso afecto de muchísimas personas del que me siento todo un privilegiado.