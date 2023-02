El Agua Kangen®, una opción saludable y más que simple agua potable Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023

Las personas ya saben que el Agua Kangen® es saludable y existe para beber en todo el mundo. ¿Pero estas sabían que Enagic® ha creado un increíble dispositivo de filtración de agua que también produce 5 diferentes tipos de agua útiles para una limpieza eco-amigable? ¡Ahora, es posible imaginar poder mantener una casa limpia de una forma totalmente natural!

El sistema de Agua Kangen® permite controlar los niveles de pH del agua que se produce, proporcionando más opciones para la limpieza del hogar y lavandería. Esto da más valor y permite tener un hogar eco-amigable, el cual es perfecto para familias y dueños de mascotas. Aprender más acerca de los diferentes usos del Agua Kangen® aquí:

Agua Kangen fuerte (no apta para beber): Este tipo de agua tiene un pH de 11.0, el cual es ideal para lavar frutas y verduras, platos, tablas para cortar y para eliminar la mugre de la cocina - sin usar químicos dañinos. Incluso es excelente para remover fuertes manchas en superficies como mostradores y azulejos.

Agua Kangen®: Con un pH de 8.5 a 9.5, este tipo de agua es perfecta para beber y para cocinar saludablemente. El Agua Kangen® también es buena para regar las plantas. Las propiedades alcalinas del pH trabajan para proporcionar una hidratación óptima. Y el estupendo sabor del Agua Kangen® se debe al particular proceso de filtrado que permite que los minerales naturales nunca sean despojados de las necesidades del cuerpo.

Agua limpia: Estrictamente, para beber esta saludable agua tiene un pH de 7.0. No contiene nubosidad ni dañinos químicos. Por lo tanto, es ideal para preparar comida para bebés o para tomar medicamentos.

Agua ácida: Esta agua de acidez leve tiene un pH de 4.0 a 6.0. Tiene una astringencia natural, lo cual es estupendo para una limpieza gentil y cuidado de su belleza. Se debe usar esta agua para lavar el rostro y cabello. También se puede utilizar en el ciclo de remojo de lavandería, cuando se prepara comida y para congelar alimentos.

Agua ácida fuerte (no apta para beber): Esta agua tiene un pH de 2.5, el cual es un excelente atributo para la limpieza. El agua ácida puede ser utilizada para limpiar las superficies de su hogar y eliminar pesticidas, suciedad y otras impurezas de la comida. También se puede usar convenientemente como un desinfectante para manos.

Entonces, es posible imaginar nunca más tener que comprar productos en la tienda para la limpieza o costosos productos para el cuidado de la belleza. Las máquinas de agua alcalina Ionizada de Enagic® proporcionan una alternativa eco-amigable para los quehaceres de limpieza diarios y cuidados de belleza. ¡El Agua Kangen® es una excelente solución para el bolsillo, salud y medioambiente!

Pueden pedir una demostración gratuita del Agua Kangen® y disfrutar del dispositivo en cualquier casa.

