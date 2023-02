El Instagram de Cocinándome la vida proporciona consejos y recetas para preparar cenas saludables y rápidas Emprendedores de Hoy

jueves, 2 de febrero de 2023, 18:19 h (CET) Ponerse a cocinar es lo último que apetece a mucha gente al llegar del trabajo. Por eso, cenar lo primero que encuentren en la nevera es una opción para algunas personas. Sin embargo, con este hábito no se consiguen todos los nutrientes necesarios para que el organismo funcione correctamente, por lo que no es una alternativa muy saludable.

Como solución a este problema, Vanessa Venturas Merino creó la cuenta de Instagram Cocinándome la Vida, donde ofrece algunos consejos y recetas para preparar cenas rápidas y saludables. El objetivo de ello es abrir la posibilidad a disfrutar de una nutrición correcta, un descanso reparador y un buen cuidado del organismo.

Ensaladas para cenar Dentro de las opciones que pone a disposición Vanessa Venturas Merino, destaca la variada selección de ensaladas. La elaboración de estas no puede faltar en el menú diario, ya sea como entrante o acompañando el plato principal. Incluso, es posible convertirlas en un plato único por los ingredientes que contienen.

Generalmente, estas comidas tienen la lechuga como ingrediente principal, pero Vanessa usa casi cualquier ingrediente para elaborar una deliciosa ensalada. Una de sus opciones es la ensalada de pasta integral, un acierto asegurado para toda la familia. Esta se prepara con tomate, maíz cocido, champiñones, aceitunas, huevo y otros ingredientes de alto valor nutricional.

Otra de las recetas que se distinguen en su canal es la ensalada templada de garbanzos y brócoli, que se hace rápido, sin mucho esfuerzo, y queda deliciosa. Entre sus ingredientes se encuentran las patatas de guarnición, el garbanzo cocido, brócoli, espinacas frescas, sésamo tostado y un exquisito aderezo.

Convertir en una opción saludable la pizza La pizza es uno de los platos más populares que existen. A este respecto, Vanessa Venturas Merino expone un sinfín de variedades saludables a la hora de prepararla. Muestra de lo anterior es la pizza con harina de garbanzos, totalmente libre de gluten. Una vez elaborada la masa, agrega su salsa de tomate casera, queso untable, champiñones, tomatitos y rúcula.

También tiene una receta para pizza con masa preparada mezclando harina de maíz y atún. A esta incorpora salsa, queso rallado, champiñones, brotes de espinacas y gambas congeladas. Una opción alta en proteína y muy baja en carbohidratos, ideal para comer antes de dormir.

En la página de Instagram de Vanessa es posible encontrar muchas más opciones de recetas a fin de hacer cenas rápidas y saludables. En el mismo perfil, también explica todos los pasos para elaborar cada plato.

