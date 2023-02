La salud digital: una de las claves para afrontar la crisis sanitaria, según Allianz Partners Comunicae

jueves, 2 de febrero de 2023, 12:31 h (CET) Centrado en la importancia de dar visibilidad a la Salud, Allianz Partners publica su informe 'States of Mind: Health', revelando tres cambios de tendencias necesarios para mejorar los resultados dentro de los sistemas de salud El informe 'State of Mind: Health', publicado por Allianz Partners, líder mundial de Seguros y Asistencia, evalúa los retos a los que actualmente se enfrentan los sistemas de salud a nivel mundial. Entre las conclusiones que se desprenden del informe, destaca que solo un tercio (33%) de los mayores de 65 años, están preocupados por el riesgo de sufrir enfermedades crónicas como: enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes.

Un dato que, según indican los expertos de la entidad, es preocupante, en especial porque las enfermedades crónicas son la principal causa de muerte a nivel mundial y la mayor carga que afrontan los sistemas de salud.

En este contexto, y bajo la premisa de que los sistemas de salud de todo el mundo se encuentran bajo presión desde la pandemia, el informe 'State of Mind' de Allianz Partners, advierte de que una 'situación pico' sostenida en el tiempo, puede afectar a algunas de las prioridades sector y hacer que pasen a un segundo plano.

Basándose en la información compartida por los principales expertos de la industria, así como en datos propios de Allianz Partners, el informe destaca tres cambios en las actuales tendencias, que pueden ayudar a los sistemas de salud a abordar la crisis actual con un mayor rango de acción:

Centrarse en la prevención.

Brindar información clave que empodere a las personas en materia de salud.

Impulsar los sistemas de salud digital. Respecto a este último punto, la salud digital parece estar ganando terreno en la sociedad. Los datos de Allianz Partners, revelan que en los últimos 2 años se ha registrado un aumento de 26 puntos en el uso de la 'teleconsulta' entre las familias jóvenes. Pero sigue habiendo una marcada brecha digital entre generaciones. Solo el 39% de las personas mayores de 65 años están usando o considerarían usar el 'telemonitoreo' médico, contrastando con el 66% de las familias jóvenes que sí lo harían.

"No podemos ignorar que el bienestar y la salud son dos elementos clave en la sociedad y que son responsabilidad de todos, no solo de los profesionales del sector. En Allianz Partners hemos asumido la misión de ofrecer una Asistencia de calidad y accesible pero también, información y datos claves útiles para las personas", concluye Borja Díaz, CEO de Allianz Partners España.

Más información del informe aquí.

