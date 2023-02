​Manifestaciones contra el oscuro mundo de la caza Este año se pone el foco en la Ley de Protección Animal para reclamar que todos los animales, como los perros usados en la caza, estén incluidos Diego Nevado Martínez

jueves, 2 de febrero de 2023, 09:30 h (CET) Como desde 2011, la Plataforma NAC (No a la Caza) sale en febrero a las calles para pedir el fin de la actividad cinegética. 44 ciudades en España y 11 internacionales secundan la convocatoria.

Este año se pone el foco en la Ley de Protección Animal para reclamar que todos los animales, como los perros usados en la caza, deben estar incluidos.



Como no podía ser de otra manera, el domingo acudiré como cada año a la manifestación contra la caza en todas sus formas y en este caso, en Valencia que es la cercana. La caza consiste en matar por placer o por el negocio de un trofeo y no sabéis la pasta que mueve el tema más los perros que parece que finalmente serán excluidos de la nula ley de protección animal y a ellos se suma la desprotección de la infancia y de los jóvenes de esta actividad tremendamente violenta y protegida por todos los partidos políticos del Congreso puesto que ninguno, se ha pronunciado en los términos de querer prohibir la caza, una actividad tan oscura como cruel.

La Plataforma NAC (No A la Caza) vuelve a salir a las calles en febrero como viene haciendo desde 2011. Todos los años, y cada vez en más lugares, se muestra el rechazo a la caza y al daño que se genera a miles de animales esta actividad justo en este mes, al coincidir con el final de la temporada de caza con galgo, cuando son ‘descartados’ más de 50.000 perros de esta raza cada año. Unos animales, junto con muchos otros, para los que la Plataforma NAC y cientos de protectoras y entidades de protección animal reclaman una ley que les proteja. Por eso, este año, además de las reivindicaciones de prohibición de la caza y todas sus consecuencias en los animales salvajes y el medio ambiente, se pone un especial énfasis en la polémica ley de Protección, derechos y bienestar de los animales, “Una ley que debe servir para proteger a todos los animales por igual, y en especial a los más vulnerables, acosados, maltratados y abandonados, los animales utilizados en actividades cinegéticas”, explican desde la plataforma.

La convocatoria de 2023 es la más numerosa hasta el momento, convocando manifestaciones en 44 ciudades españolas y en once internacionales el próximo día 5 de febrero a las 12 horas (hora peninsular). Desde las principales capitales hasta ciudades más pequeñas, se unen, además, cinco urbes alemanas, tres francesas, Zurich (Suiza), La Haya (Holanda) y Varsovia (Polonia). Desde la Plataforma NAC se explica que, aunque el abandono masivo de perros de caza comienza en octubre, febrero es especialmente trágico. Según el estudio de la fundación Affinity el fin de la temporada de caza es el principal motivo de abandono de perros en España. “A estos datos hay que sumar los perros abandonados durante y antes de empezar la temporada de caza, nuestros cálculos son de más de 114.000 perros abandonados cada año, provenientes de la caza”, indican.

LEY DE PROTECCIÓN, DERECHOS y BIENESTAR DE LOS ANIMALES

Desde NAC, se explica que llevan desde el principio de la plataforma pidiendo una Ley de Protección Animal Estatal que proteja a todos los animales. “No solo a los perros de caza, no solo a los perros de compañía y no solo a los perros”, insisten. “La ley que se presentó -comentan desde la plataforma que aglutina a más de 300 entidades- es un paso, pero ni por asomo es lo que nos gustaría que fuese, ya que, aparte de prohibir el tiro al pichón o el silvestrismo, también debería prohibir la caza con perros, tanto de rehala por ser salvaje y lanzar a los perros a una lucha encarnizada contra animales silvestres y todo animal que se cruce dejando muchas veces perros heridos y muertos y generando ataques a ganado o animales de compañía, como la caza con galgos y demás razas que son el principal motivo del abandono y maltrato de animales en España. Creando en estos animales un desamparo y sufrimiento continuo en búsqueda del perro campeón”.



La entidad convocante de las manifestaciones advierte que, según los estudios, el rechazo a la caza no para de aumentar. Se basan en estudios como el realizado por el BBVA para resaltar que la nota de aceptación sobre la caza deportiva de animales en una escala de 0 a 10 es de 1,7. El estudio realizado el pasado octubre por la empresa Ipsos ‘Sensibilización de la sociedad española respecto a los derechos de los animales’ revela datos como que el 92% de los encuestados ve necesario poner en marcha una legislación que proteja a los animales. El 83% quiere endurecer las penas por maltrato animal y el 69% ve necesario proteger del maltrato a los animales silvestres. Además, de las personas preguntadas por la encuesta, el 73% quiere preservar los derechos de los animales utilizados para la caza y el 79% está a favor de prohibir peleas de gallos, tiro al pichón.

Sobre NAC

La Plataforma NAC (No a la caza) es la unión de más de 300 protectoras, asociaciones y partidos políticos unidos para pedir el fin de esta actividad. A la convocatoria de este año ya se han unido 44 ciudades españolas, cinco alemanas (Berlín, Múnich Saarbrücken, Colonia y Bremen), tres francesas (Perpiñán, Mèze y Burdeos), Zurich (Suiza), La Haya (Holanda) y Varsovia (Polonia). El objetivo será visibilizar y denunciar las negativas consecuencias de la caza como el maltrato que conlleva para los galgos, podencos y otras razas de perros.

"Desde NAC, se lucha contra la caza en todas sus modalidades y tenemos el objetivo inmediato acabar con la caza con galgos y otras razas. Para ello, organizamos desde 2011 una manifestación cada febrero que ya ha alcanzado una escala internacional. Además, llevamos a cabo y colaboramos en todo tipo de eventos enfocados a la sensibilización ciudadana sobre todo tipo de explotación y maltrato animal en su sentido más amplio. Somos una asociación apartidista, aconfesional y antiespecista sin ánimo de lucro." concluyen en un comunicado. Acude a tu ciudad para protestar contra la aberrante actividad de la caza.

