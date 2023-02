No se puede engañar a todos, todo el tiempo Pedro García Lectores

jueves, 2 de febrero de 2023, 08:53 h (CET) Para subrayar que el "Procés" no ha concluido, ahí están las manifestaciones de protesta de los separatistas por la "cumbre" hispano-francesa a la que, paradójicamente, se apuntaba indirectamente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que, como ahora con la aprobación de los presupuestos, quiere jugar a todos los palos.

Pienso que el Gobierno deberá persuadir también a los votantes de que la ley del "sí es sí" protege a las mujeres, de que la de educación ha prestigiado a los estudiantes aprobados en exámenes de trámite, de que la rebaja de la malversación no beneficia a los procesados por corrupción, de que la ley "trans", junto a la eutanasia y el aborto, son un progreso social, y, en fin, de que la democracia se ha reforzado con el intento de control gubernamental del Poder Judicial. Habría que recordar aquello de que “no se puede engañar a todos, durante tanto tiempo”. NORMAS DE USO

Noticias relacionadas No se puede engañar a todos, todo el tiempo Pedro García Hablar de conspiración. ¡Eso es trumpismo! Martín Martínez Martínez, Barcelona Y ahora los deficientes mentales Juan Antonio Narváez Sánchez, Madrid ¿Referéndum de autodeterminación? JD Mez Madrid ​En el libro de Proverbios Domingo Martínez Madrid, Burgos