Your Spanish Shop, la tienda online de productos 100% españoles que hace envíos a cualquier rincón de la Unión Europea

miércoles, 1 de febrero de 2023, 17:27 h (CET) Fuet Espetec Casa Tarradellas y las pipas de girasol Piponazo de Grefusa son dos de los productos más vendidos en diferentes países de toda la Unión Europea La gastronomía española está considerada como la tercera mejor cocina del mundo, según la guía Taste Atlas, la enciclopedia culinaria mundial online de referencia. Por esta razón, los productos españoles son muy demandados en diferentes países tanto de Europa como de otros continentes. Your Spanish Shop se ha convertido en una tienda de referencia de productos españoles online que exporta a todos los países de la Unión Europea una gran cantidad de productos gastronómicos 100% españoles.

Your Spanish Shop ofrece una gran variedad de productos típicos españoles, desde dulces, pasando por los aceites de oliva, imprescindible en la cocina española, legumbres, embutido, hasta productos típicos del desayuno como mermeladas y, por supuesto, quesos típicos españoles de vaca, cabra y oveja, que hacen las delicias de cualquier visitante a España. Sin embargo, dependiendo del país de destino los productos más solicitados varían.

Los productos más demandados

Los dulces para desayunos son algunos de los productos más vendidos en Francia. Galletas de las principales marcas españolas como Gullón, Cuétara o Fontaneda (Tostarica, Dinosaurus, ChocoFlakes etc.) galletas Chiquilín; chocolates y cacao de empresas como Valor o Cola Cao llegan a diferentes partes de Francia.

Sin embargo, en países como Alemania buscan productos como el tomate, pipas de girasol y jamón ibérico y embutidos, donde se pueden encontrar embutidos ibéricos y quesos como chorizo, cecina, torreznos, chistorra, lomo ibérico o longaniza.

Los snacks más vendidos

Aunque, no sólo los productos típicos españoles como embutidos o carnes son los más solicitados. Los snacks como patatas fritas de marcas extranjeras como Cheetos o Ruffles son algunos de los más demandados. Pero también se pueden encontrar snacks de marcas españolas como Risi, Grefusa, Facundo o Matutano.

También entran dentro de esta gama de productos para los amantes del dulce las chucherías y golosinas más típicas españolas como los Lacasitos, Conguitos, Chupa Chups o los clásicos Huesitos.

Your Spanish Shop se ha convertido en un referente en la venta de productos de origen 100% español a distintos países de la Unión Europea. Todo ello pensando siempre en los amantes de España y su gastronomía, así como en aquellas personas que residen fuera de España y quieren seguir disponiendo de los productos de su tierra facilitándoles acceso a ellos de manera sencilla.

