La ‘digital influencer’ Caterina Moretti se une al equipo de embajadores de la Fundación Adecco

miércoles, 1 de febrero de 2023, 16:27 h (CET) Con casi 50.000 seguidores en Instagram y unos 750.000 en TikTok, se ha convertido en toda una referencia en materia de discapacidad en redes sociales, donde se hace llamar "La Cate". En su nuevo papel como embajadora de la Fundación Adecco compartirá su testimonio de superación para poner en valor el papel que las personas con síndrome de Down y otras discapacidades de tipo intelectual desempeñan no solo en la sociedad, sino en el ámbito laboral Locutora de formación y ‘digital influencer’, Caterina Moretti (Chile, 1996) se suma al equipo de embajadores y embajadoras que apoyan a la Fundación Adecco en su proyecto social #EmpleoParaTodas las personas. A través de los #EncuentrosPorLaDiversidad, Caterina y el resto del equipo tienen como objetivo eliminar barreras y estereotipos sobre la discapacidad, generando entornos empresariales más inclusivos. En su nueva labor, impartirá sesiones dirigidas a empresas, comités de dirección y departamentos implicados en la inclusión laboral de personas con discapacidad, poniendo especialmente el foco en las discapacidades de tipo intelectual como el síndrome de Down.

En 2022 se ha alcanzado la cifra récord en el número de contratos suscritos por personas con discapacidad, superando en un 8% los suscritos un año antes, pero todavía quedan muchos retos por alcanzar como mejorar su participación en el mercado aboral. Según datos del INE, su tasa de actividad se sitúa en el 34,6%; si se pone el foco en la tasa de actividad de las personas con discapacidad intelectual se reduce todavía más, hasta el 27,5%. Es decir, el 72,5% de las personas en edad laboral con este tipo de discapacidad no tiene empleo ni lo busca.

"Las personas con discapacidad, en especial las de tipo intelectual, siguen afrontando importantes barreras en su camino hacia el empleo. A pesar de los muchos avances logrados en los últimos años, los prejuicios y el desconocimiento siguen estando a la orden del día en la sociedad en general, y en el ámbito empresarial en particular. Ejemplos como el de Caterina Moretti resultan esenciales para que las compañías pongan el foco en los valores y competencias que estas personas pueden aportar a su empresa y no en sus limitaciones. Solo así lograremos empresas comprometidas realmente con la inclusión", asegura Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

"Aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena inclusión"

Chilena de nacimiento y de orígenes suizos, "La Cate", como se hace llamar en redes sociales, vive desde hace unos años en Barcelona. Formada en locución profesional, es ‘digital influencer’, papel que le permite ejercer su gran vocación: la comunicación. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad que ya roza los 50.000 personas, y en TikTok se acerca a los 750.000 seguidores. Gracias a estas plataformas ha conseguido romper con las ideas preconcebidas —muchas de ellas erróneas— sobre el síndrome de Down.

Actualmente compagina su actividad como ‘influencer’ y su labor en la Fundación Adecco con un puesto de ‘assistant’ en las oficinas de una marca de moda. "Para mí tener un empleo significa independencia, compromiso, desafío, responsabilidad…, pero también escuchar a otras personas, convivir y tener una rutina. Espero que, desde mi nuevo papel como embajadora de la Fundación Adecco, sepa transmitir la importancia que el trabajo tiene en la vida de las personas que, como yo, se han tenido que enfrentar a determinados obstáculos y estigmas asociados a una discapacidad de tipo intelectual. Quiero trasladar el mensaje que ya comparto día a día desde mis redes sociales al ámbito empresarial, donde aún queda mucho por hacer para alcanzar la plena inclusión", confiesa "La Cate".

La incorporación de Caterina Moretti al equipo de la Fundación Adecco supone el undécimo refuerzo del grupo de embajadores que llevan a cabo los #EncuentrosPorLaDiversidad, al que ya pertenecen: Pablo Pineda, Juan Manuel Montilla "El Langui", Desirée Vila, Raquel Domínguez, Edu Carrera, David Aguilar "Hand Solo", Maria Petit, Avi Mashiah, Carmen Giménez y Javi Martín.

