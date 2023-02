Las insurtechs, la puerta de entrada para la captación y retención del talento tecnológico en el sector de los seguros Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 16:17 h (CET) Ofrecer mejores oportunidades, un aprendizaje contaste y sueldos más competitivos, las claves para atraer y retener al talento en el sector seguros. wefox considera que las upskilling y las reskilling, junto con las metodologías y herramientas más innovadoras se han convertido en un must dentro de las insurtechs. Los perfiles más demandados son los relacionados con IT, cloud, desarrollo de software, UX/UI, data, ciberseguridad y los perfiles intermediarios entre negocio y departamento técnico A medida que las tecnologías emergentes han ido avanzando, las insurtechs han ido generando un interés cada vez más alto entre los jóvenes, debido a todas las novedades y oportunidades que ofrecen. Y, es que, el mundo se está volviendo cada vez más tecnológico y toda aquella empresa que no se adapte se arriesga a quedarse obsoleta para las nuevas generaciones, quienes terminan emigrando, buscando aprendizaje y sueldos más competitivos.

Actualmente el mercado laboral está pasando por una situación de crisis y cambio, a la que se le suma el déficit de talento en el sector de las TIC. Es más, de acuerdo con la patronal del sector tecnológico la "fuga de cerebros" tecnológicos ha aumentado un 70% respecto al año anterior. Bajo este contexto de crisis y transformación tecnológica las empresas han tenido que adaptarse a todos estos cambios para luchar ante esta situación de estancamiento, absentismo, inmovilismo y gran renuncia por parte de los jóvenes especialmente.

En el caso de las insurtechs, y a diferencia de las industrias de seguros tradicionales, esto ha supuesto la puerta de entrada para la captación y retención del talento tecnológico en el sector de los seguros al poder ofrecerles todas sus demandas. Al tratarse de empresas más pequeñas los empleados tienen la posibilidad de trabajar en diferentes áreas y probar diferentes roles, haciendo de su trabajo un ambiente más dinámico y de constante cambio. Además, tienen la oportunidad de trabajar con las tecnologías más innovadoras y avanzadas como la inteligencia artificial, el big data o el blockchain, así como la posibilidad de teletrabajar y disfrutar de la flexibilidad laboral. No obstante, las insurtechs no buscan competir con la parte más tradicional del sector, al revés, buscan aliarse con ellas. De hecho, de acuerdo con la insurtech alemana wefox, de cara a 2023 se espera que este tipo de alianzas y colaboraciones suceda de manera más frecuente, permitiendo así la transformación tecnológica de la industria al completo.

En palabras de Marta Padilla, vicepresidenta de Ingeniería de Software para Clientes Digitales de wefox, "en wefox estamos comprometidos con un rápido crecimiento. Como tal, consideramos muy importante buscar y conocer a aquellos profesionales con talento y alto rendimiento a los que les apasione utilizar la tecnología para influir positivamente en el sector de los seguros. Prueba de nuestro compromiso con este rápido crecimiento es que en wefox hemos pasado de tener 650 empleados en 2021 a 1.600 empleados en la actualidad, en parte gracias a ofrecer interesantes oportunidades de carrera a largo plazo, junto con programas de formación y desarrollo para ayudar a nuestros empleados a mantenerse a la vanguardia de las tecnologías emergentes".

wefox, insurtech líder a nivel mundial, considera que, para poder atraer, retener y fidelizar el talento en el sector seguros es necesario ofrecerles escenarios diferentes donde pueden crecer y desarrollarse de manera personal y profesional:

Utilizar las metodologías más techies, se ha vueltoun must. Hoy en día, es imprescindible contar con las tecnologías más avanzadas y que mejor faciliten el trabajo. Una de las más utilizadas en las insurtechs es la metodología agile centrada en el desarrollo de proyectos que precisan de rapidez y flexibilidad. Permitiendo a las empresas adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado y a las necesidades de los clientes. Además, también existen otras técnicas como el desing thinking, el data science y el análisis de datos que ayudan a obtener una mejor comprensión de las tendencias del mercado y las necesidades de los clientes, y así poder ofrecer productos y servicios más precisos y relevantes.

wefox fue fundada en 2015 por Julian Teicke, Fabian Wesemann y Dario Fazlic. Se trata de una insurtech full-stack con distribución indirecta impulsada por un único propósito: mantener a las personas seguras haciendo que los seguros sean 10 veces mejores reinventándolos a escala a través de la tecnología. wefox es la empresa matriz de wefox Insurance, que es la aseguradora regulada interna.

En julio de 2022, wefox cerró una ronda de financiación de serie D de 400 millones de dólares con una valoración posterior de 4.500 millones de dólares. En junio de 2021, wefox cerró una ronda de inversión de serie C, con la que consiguió récord mundial para una insurtech al obtener 650 millones de dólares con una valoración posterior de 3.000 millones de dólares. En la actualidad, wefox es la insurtech más valiosa del mundo

Desde su lanzamiento en 2015, la empresa ha duplicado sus ingresos cada año hasta alcanzar los 300 millones de dólares en 2021 y ha crecido hasta contar con 1.600 personas que atienden a más de un millón de clientes entre Austria, Alemania, Italia, Polonia, Países Bajos y Suiza, donde wefox opera actualmente.

