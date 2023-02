‘La Comunidad’: El primer colectivo comprometido en facilitar el alquiler de una vivienda digna a personas refugiadas y migrantes

Impulsado por Fundación United Way y CONVIVE Fundación Cepaim, ‘La Comunidad’ es el primer colectivo de personas que comparten el compromiso activo de colaborar en brindar la oportunidad de comenzar a construir un nuevo hogar en el país de acogida a personas o familias migrantes o refugiadas, ofreciendo en alquiler su vivienda o habitación vacía Quienes deseen poner a disposición una vivienda o habitación para alquilar sólo deben dejar sus datos en el formulario de la página web: https://lacomunidad.cepaim.org y un/a técnico/a de vivienda de CONVIVE Fundación Cepaim lo/la contactará para responder a las consultas y enviar más información.

Entre los beneficios que obtienen quienes se unen a ‘La Comunidad’ se encuentran la mediación intercultural profesional y gratuita, formaciones para la mejora de la integración y la convivencia y el seguimiento derivado de los gastos de la vivienda.

Unos beneficios que José Luis Olivares, propietario de una vivienda con habitaciones en alquiler en Madrid y parte de ‘La Comunidad’ ya disfruta: "Con Fundación Cepaim debo reconocer que es más sencillo ya que ponen los medios. Por ejemplo, al principio, nos ayudan a que el idioma no sea un obstáculo, facilitan mucho la comunicación y el trato con las inquilinas e inquilinos, a parte de las gestiones tanto administrativas como económicas, que son muy ágiles".

Uniendo fuerzas contra la exclusión social y residencial

Si bien el derecho a una vivienda adecuada fue reconocido como parte del derecho a un nivel de vida digno en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la realidad muestra que el incremento de los precios del alquiler, los restrictivos requisitos para acceder a una vivienda y diversos problemas estructurales y sociales son los que provocan la exclusión residencial.

Con el objetivo de combatir la exclusión social United Way España y CONVIVE Fundación Cepaim se unen para poner en marcha una campaña de sensibilización para promover el primer colectivo de personas comprometidas en contribuir a la integración de las personas migrantes y refugiadas en España facilitando una vivienda o habitación en alquiler. La Campaña forma parte de una serie de acciones coordinadas entre ambas organizaciones, que comenzaron en octubre de 2022 y tendrán seis meses de duración, enmarcadas en la iniciativa global United for Ukraine, cuyos fondos han sido donados por diferentes United Ways de Estados Unidos y otros países bajo la coordinación de United Way Worldwide a otros United Ways de Europa que han acogido a las personas refugiadas de la guerra. Gracias al trabajo en red de esta organización sin ánimo de lucro a la que pertenecen mil United Ways, el año pasado, se ha logrado apoyar en Europa a más de 131.000 personas que huyeron de Ucrania por la guerra.

Como destacó Juan Antonio Segura, Director General de CONVIVE Fundación Cepaim: "Nos encontramos en un momento de la historia en el que debemos preguntarnos qué podemos hacer para ayudar a la sociedad desde nuestra posición, trabajo y recursos con los que contamos. Porque cada acción cuenta, cada decisión puede abrir o cerrar puertas y oportunidades a muchas personas y familias que buscan construir un nuevo hogar e integrarse a la sociedad de acogida de manera igualitaria y digna".

‘La Comunidad’ ya cuenta con el apoyo de las personas que han puesto sus viviendas o habitaciones en alquiler a personas migrantes y refugiadas y que han contado con el asesoramiento y acompañamiento de las técnicas y técnicos de vivienda de CONVIVE Fundación Cepaim, cuyos 29 años de trayectoria avalan su gestión y compromiso en promover la inserción social de familias en situación de vulnerabilidad o exclusión residencial mediante su acceso y permanencia en una vivienda en régimen de alquiler y el desarrollo de una intervención de carácter integral y base territorial.

"La verdad es que encontrar el piso no fue fácil porque el proceso de búsqueda es complicado. La técnica de vivienda de Cepaim nos ayudó a hablar con la propietaria y en todo lo relacionado al contrato y los trámites. ¡Así que entre todos/as lo hemos conseguido!". El testimonio de Olena, refugiada de Ucrania, es sólo un ejemplo de los esfuerzos cotidianos que los equipos técnicos realizan para que cada persona y familia pueda pasar a la segunda fase denominada de ‘Autonomía’ del Sistema de Acogida a Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional del Estado Español, en la que las personas que han recibido su Estatuto de Refugiado/a, deben alquilar sus propias viviendas.

"Cada persona que integra ‘La Comunidad’ tiene un testimonio que compartir. Ya sea porque han puesto su vivienda en alquiler o porque han logrado acceder a un hogar para empezar su nueva vida. Nuestro principal objetivo es sumar a más propietarios/as que también quieran unirse y formar parte de este colectivo", resaltó Marina Fuentes Arredonda, CEO de la Fundación United Way España.