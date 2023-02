DeMascotas ofrece una guía para adiestrar a un perro sin generar estrés al animal

La mayoría de las razas deben ser educadas para que paseen tranquilamente y de forma natural sin tirar de la correa El paseo es uno de los momentos más importantes del día para los perros. Sin embargo, estos paseos pueden ser un quebradero de cabeza para los dueños si los perros no están bien adiestrados para ello. Por ello, desde el portal especializado DeMascotas ofrecen una sencilla guía para que tanto los perros como los dueños disfruten de los paseos.

Los paseos permiten a los perros liberar el estrés, la ansiedad e, incluso, la depresión. Además, es necesario pasearlos con frecuencia, sin embargo, algunos perros que no estén correctamente adiestrados pueden tirar de la correa, generando angustia al dueño e incluso dolor tanto para el dueño como para el perro.

Para que esto no ocurra, existen una serie de recomendaciones para evitar que pasear al perro no sea una tarea complicada.

Consejos antes de salir a la calle

Antes de comenzar el paseo y salir a la calle es recomendable jugar con él, ya que así estará menos ansioso por salir a la calle. También es una buena opción esperar, si es el caso, a que el perro esté en calma y relajado para ponerle la correa. Aunque al dar este paseo es posible que el animal vuelva a un estado de ansiedad, lo más adecuado es volver a esperar a que se tranquilice para que esté calmado en el momento de salir a pasear.

Para que esto surta efecto, es necesario repetir el proceso tantas veces como sea necesario para que cale en el perro y entienda que antes de salir a la calle debe estar en ese estado de tranquilidad.

Cómo hacer que el perro no tire de la correa

Que durante el paseo el perro no tire de la correa es esencial. Para enseñar al perro que no debe hacerlo existen varias técnicas.

Si el perro anda correctamente sin tirar, hay que premiar su conducta.

Si el perro tira de la correa hacia delante, lo mejor es pararse para que el perro también lo haga y entienda que no debe tirar.

El perro tiene que aprender a parar cuando su dueño para de caminar. Así, el perro percibirá la diferencia en el adiestramiento.

Ofrecer al perro premios siempre que haga caso y atienda a las correcciones de conducta. DeMascotas es un portal web que ofrece información y consejos completamente prácticos para el cuidado de todo tipo de mascotas para mantener sus cuidados básicos, tanto en alimentación como en la conducta y el comportamiento.