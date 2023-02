Los 10 mejores disfraces de Carnaval 2023 para niños y niñas Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 13:48 h (CET) Se acerca Carnaval, una de las celebraciones que gusta tanto a niños como a adultos. En el caso de los más pequeños, disfrazarse es un juego que les permite recrear las aventuras de sus personajes favoritos, desarrollando así su imaginación y creatividad. Para facilitar la tarea de encontrar el disfraz perfecto para la ocasión, desde Rubies se ha elaborado una lista con los trajes imprescindibles para este Carnaval 2023 1. Disfraz de Spider-man clásico sostenible Green Collection

Convierte a los niños en el vecino y amigo Spider-man, uno de los superhéroes de Marvel y Avengers que no pasa de moda. Este disfraz está compuesto por un jumpsuit en color azul y rojo con detalles impresos y máscara semejantes a los del personaje. Está fabricado con material 100% reciclado - para la confección de un disfraz se utilizan 52 botellas de plástico aproximadamente de 50 cl -. Con la nueva línea Green Collection, los niños y niñas podrán emular a sus héroes mientras se preserva el planeta.

2. Disfraz de Mandalorian Deluxe

Los niños se convertirán en el Mandalorian el mercenario más guerrero y tenaz de Star Wars. Este traje incluye mono con detalles impresos digitalmente y armadura acolchada. Para completar el disfraz, la capa y la máscara característica de Mandalorian están incluidas. Los más pequeños vivirán las aventuras del valiente protector de Baby Yoda.

3. Disfraz de The Batman Deluxe

Batman es el personaje más famosos de DC Comics, por eso también es uno de los disfraces más buscados para Carnaval. Durante el día, Batman es Bruce Wayne, un excéntrico magnate de Gotham City, pero por la noche se convierte en el Caballero Oscuro. Con este jumpsuit de lujo con pecho musculoso y detalles impresos los niños y niñas podrán salvar la ciudad de los villanos. Para completar el disfraz, también está incluida la capa y la máscara fabricada en material EVA.

4. Disfraz de Hermione clásico

Para los niños y niñas que adoran el mundo de la magia, Harry Potter será la temática perfecta para aprender todos los hechizos contra las artes oscuras. Este traje de Hermione incluye una túnica negra con insignia de Gryffindor impresa, capucha y broche.

5. Disfraz de Dragon Ninja Silver

Los niños podrán convertirse en un ninja invencible con este disfraz de Dragon Ninja Silver. Está compuesto por una camisa con capucha con detalles impresos en color plateado para ilustrar la armadura, pantalón a juego, cinturón y máscara en color negro y detalles plateados. Seguro que muchos no dudarán en elegirlo.

6. Disfraz Spider Gwen clásico

Gwen Stacey, alias Ghost Spider o Spider Gwen, es uno de los personajes que acompañan a Spiderman en sus aventuras. Sus poderes especiales de agilidad, fuerza y sentidos arácnidos la convierten en una gran superheroína. Está compuesto por un jumpsuit con detalles impresos con capucha adjunta y cubrebotas.

7. Disfraz de Velociraptor clásico

Los dinosaurios son unos animales por lo que los más pequeños sienten una gran atracción. Por eso, es imprescindible añadir este increíble disfraz a la lista. El velocirator es uno de los dinosaurios más rápidos de Jurassic, con este jumpsuit impreso digitalmente, cubrebotas, cola y máscara moldeada los niños podrán emular a una de las criaturas prehistóricas más increíbles.

8. Disfraz Purple Princess

El disfraz de princesa es uno de los trajes preferidos entre las niñas, no pasa de moda y no podía faltar en la lista de indispensables para Carnaval. Este está formado por un vestido largo en color púrpura con tejido de organza y detalles impresos en plateado. Para completar el disfraz, la tiara y los guantes están incluidos para sumar elegancia al conjunto.

9. Disfraz Miraculous Ladybug Tikki

Marinette es una adolescente de 14 años con una doble vida, ya que ella también es Ladybug. Esta superheroína continuará siendo un éxito entre las niñas, por eso, sin duda será una de las opciones más buscadas este carnaval. Se compone de un jumpsuit con detalles impresos digitalmente y logo tikki en el pecho con la imagen de Laydbug, y su fantástico antifaz.

10. Disfraz Elefante para bebés de 1 a 2 años

Se acaba esta selección de disfraces para carnaval con este adorable disfraz de elefante para los más pequeños de la familia. Este disfraz está compuesto por un mono muy cómodo, suave al tacto y calentito de elefante en color gris y rosa. Además, gracias a su abertura en la entrepierna, este disfraz esta adaptado para facilitar el cambio de pañal. Para completar este dulce traje, el gorrito con forma de elefante está incluido.

