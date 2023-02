ANCERA apoya a sus socios con el nuevo impuesto al plástico no reutilizable Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 09:47 h (CET) La Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios y Accesorios, ANCERA, ha organizado una reunión telemática con el objetivo de apoyar y dar respuesta a las dudas surgidas en torno al nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, vigente desde el pasado 1 de enero La iniciativa, en la que han participado cerca de 50 asistentes, ha contado con voces expertas para guiar y arrojar luz a la incertidumbre jurídica que plantea esta nueva normativa. Pablo Muñiz, socio de Glezco Tax&Legal; Andrés Díaz, consultor fiscal experto en tributación indirecta e impuestos especiales, de Glezco; Y Carlos Bautista, consultor fiscal experto en fiscalidad española e internacional de Glezco.

"Ante la multitud de consultas y la incertidumbre e inseguridad jurídica que plantea la normativa, se ha planteado este encuentro para responder a las inquietudes de los socios respecto al impuesto especial del plástico no reutilizable. Iniciativa que ha tenido una gran acogida y ha cumplido con el objetivo de clarificar la repercusión de la norma y cómo hacerla frente", expresa Carlos Martín, secretario general de ANCERA, quien ha conducido el evento.

Esta jornada, enmarcada dentro del eje operativo de la asociación, es el primero de los encuentros organizados para socios este 2023. "En ANCERA se trabaja no sólo por defender y representar, sino también por crear servicios de valor añadido para el sector y difundirlos de una forma alineada y profesional".

Acerca de ANCERA

ANCERA es la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción de España. Representa los intereses de los distribuidores independientes del sector de la posventa de automoción en España desde su fecha de constitución, el 20 de mayo de 1977.



La forman asociaciones provinciales, sectoriales y grupos y empresas de distribución, representando a la casi totalidad del sector de la comercialización independiente de recambios de automoción en España. Sector que consta de alrededor de 3.200 puntos de venta y emplea a aproximadamente 45.000 trabajadores, facturando más de 13.000 millones de euros anuales.

