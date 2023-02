APE Grupo financia un proyecto de pisos tutelados de la Fundación Emaús para familias sin recursos Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 09:31 h (CET) La iniciativa, impulsada por la parroquia San Bartolomé de Onda, proporciona hogar a 30 personas en riesgo de exclusión social. El objetivo es asistir a los colectivos más vulnerables y garantizar los medios necesarios para su integración en la sociedad La empresa azulejera APE Grupo ha firmado un acuerdo con la Fundación Emaús para contribuir a la financiación de sus viviendas tuteladas, una iniciativa que proporciona hogar a más de 30 personas sin recurso habitacional, en una acción que se suma a las ya emprendidas por la firma castellonense en materia de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

La compañía cerámica se une a este proyecto humanitario cuyo propósito es asistir a los colectivos más vulnerables y garantizar los medios necesarios para su integración en la sociedad.

La Comunidad de Emaús, con sede en Torrechiva (Castellón), se fundó en 1983 y, desde ese momento, ha promovido diferentes acciones en favor de los más necesitados. En la actualidad cuenta con dos pisos en Castellón y un centro en Torrechiva, que tienen, entre los tres inmuebles, una capacidad para albergar a 30 residentes.

Todos los casos que se adhieren al programa llegan derivados de los servicios sociales municipales, con prioridad para aquellas familias en riesgo de exclusión social con menores. Asimismo, la fundación cobija a inmigrantes de diferentes nacionalidades, exiliados procedentes de países en conflicto como Ucrania y mujeres víctimas de violencia de género, entre otros.

APE Grupo ha empezado en enero a cofinanciar la iniciativa, que no solo concede una residencia digna a sus beneficiarios, sino que también persigue su inserción laboral e independencia económica. El sacerdote José García, de la parroquia San Bartolomé de Onda y precursor del proyecto, ha explicado que el objetivo final de esta iniciativa es "organizar redes que impidan que las personas que se encuentran en estado crítico salgan del margen de la normalidad y se adentren en el marco de la pobreza".

Con esta finalidad, la organización sin ánimo de lucro ofrece a los usuarios los recursos necesarios para introducirse en el mundo laboral. Sin ir más lejos, en el caso de inmigrantes o refugiados, la Fundación Emaús se encarga de orientarles en el proceso de obtención de un certificado de empadronamiento. De esa forma pueden escolarizarse, acceder a la sanidad y solicitar las ayudas públicas necesarias en cada caso.

Consciente de la difícil situación económica existente, APE Grupo ha decidido apoyar esta labor social a través de un aporte económico que ayudará a financiar las diferentes viviendas que posee la Comunidad de Emaús en la provincia de Castellón. Según el padre José García, el apoyo de empresas como APE Grupo es fundamental para que estas iniciativas que, en sus palabras, "aportan dignidad a los beneficiarios", sigan existiendo.

No son los primeros pasos de APE Grupo en esta dirección. De hecho, en 2022 la compañía castellonense participó en la campaña anual de la ‘Gran recogida de alimentos’ de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), se volcó con el pueblo ucraniano a través de múltiples recolectas de artículos primera necesidad y una exposición fotográfica benéfica y realizó en Cersaie (Bolonia, Italia) una campaña de apoyo a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Además, desde sus inicios la comercializadora cerámica colabora con diversas ONG’s internacionales y entidades locales. APE Grupo está asociado con Maset de Frater -una institución que dirige un centro dedicado a personas con graves discapacidades- y con la Fundación In My Fathers House -que ayuda a los niños en Ghana-, entre otras. Por último, el patrocinio del equipo femenino Rugby Turia (Valencia) es una clara apuesta por favorecer a deportes minoritarios que necesitan ayuda para crecer y darse a conocer.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.