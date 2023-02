#erazeyourlimits: MEDION® lanza sus portátiles gaming de alta gama con las gráficas NVIDIA series RTX40 Comunicae

miércoles, 1 de febrero de 2023, 08:04 h (CET) Los portátiles de alta gama Medion® Erazer® Beast X40 y Medion® Erazer® Major X20 están entre los mejores de su categoría gracias a los nuevos procesadores gráficos NVIDIA junto con la innovadora arquitectura Ada Lovelace, que ofrecen una experiencia inmersiva sin comparación en el juego. El Beast X40 se postula con su sistema opcional de refrigeración líquida externa, mientras que el Major X20 se reconoce por su compacto diseño de 16 pulgadas. Ambos modelos tienen procesadores Intel de 13ª gen MEDION® ERAZER® Beast X40

Con el Beast X40, MEDION lanza al mercado el sucesor del exitoso Beast X30. Equipado con la gráfica para portátiles NVIDIA GeForce RTX 4090, de las novedosas series 40 de NVIDIA, el "Beast X40" garantiza un juego inmersivo al más alto nivel. La tarjeta gráfica viene con unos exuberantes 16GB de VRAM y la eficaz tecnología G-Sync – que en este caso se utiliza indistintamente para la GPU y pantallas – garantizando sesiones de juego con un desgarro de pantalla muy reducido. Los gamers también se van a ver beneficiados por el potente procesador Intel Core i9-13900HX de 13ª generación, así como de los amplios 2TB PCIe Gen 4x4 SSD y sus 32GB DDR5 de RAM. Para mantener esta potente máquina fría incluso en las batallas más acaloradas, tanto la CPU como la GPU están equipadas con pata térmica metálica líquida. La pantalla de 17 pulgadas con 240 hercios es la responsable de la altísima resolución de todo tipo de secuencias. QHD+ ofrece la solución perfecta: no cansa la vista incluso durante las sesiones nocturnas y la relación de aspecto 16:10 en combinación con el borde más fino de la pantalla garantiza un campo de visión óptimo. El teclado mecánico con interruptores de perfil ultrabajo CHERY MX brinda la precisión necesaria para todo tipo de juegos. El Beast X40 también juega en otra liga a nivel acústico, porque incorpora la tecnología Nahimic by SteelSeries. Una innovación única proporciona una potencia adicional: el kit de refrigeración MEDION ERAZER se ofrece por separado. Este se conecta de manera sencilla al ordenador portátil y proporciona un aumento del rendimiento de hasta un 10%*. El MEDION ERAZER Beast X40 también está disponible en una segunda versión con NVIDIA GeForce RTX4080 con 12GB de VRAM y 1TB PCIe Gen 4x4 SSD.

*El rendimiento puede variar dependiendo de la configuración del sistema y del juego.

MEDION® ERAZER® Major X20

El MEDION ERAZER Major X20 es uno de los primeros portátiles de Europa en incorporar la GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX 4070 de la última serie de NVIDIA como estándar. Triunfa con 8GB de VRAM y NVIDIA G-Sync – que en este caso se utiliza también para la GPU y la pantalla - garantizando sesiones de juego con un desgarro de pantalla muy reducido. La potencia informática necesaria la proporciona el procesador de 13ª generación de Intel Core i9-13900HX. Tanto la CPU como la GPU están equipados con pasta térmica metálica líquida para mantener la temperatura en nivel verde incluso en los momento más intensos de la batalla. El inicio rápido del programa y los tiempos de carga cortos están garantizados por el SSD PCIe Gen 4x4 de 2TB y la RAM DDR5 de 32GB. Todo esto garantiza una jugabilidad sólida y gráficos fluidos en el panel con QHD+ y una frecuencia de refresco de 240 hercios. El formato compato de 16 pulgadas implica que el portátil no sólo ofrece un rendimiento de juego de primer nivel en una relación de 16:10 sino que también cabe perfectamente en una mochila. El teclado mecánico con teclas de perfil ulltrabajo CHERRY MX brinda la precisión necesaria y, por lo tanto, la ventaja decisiva al luchar en la batalla final. Además, la tecnología Nahimic by SteelSeries proporciona una experiencia de juego aún mejor. El MEDION ERAZER Major X20 también está disponible en una segunda versión con procesador Intel Core i7-13700HX y 16GB de RAM DDR5.

LIBERA TU JUEGO: con la nueva generación de GPU de NVIDIA

La nueva serie 40 de GPU para portátiles NVIDIA GeForce RTX está especialmente dirigida a jugadores y profesionales creativos. Los ordenadores portátiles equipados con una de las nuevas GPU se encuentran entre los más rápidos del mundo. La arquitectura altamente eficiente NVIDIA Ada Lovelace ofrece un salto cuántico en el rendimiento con DLSS 3 impulsado por IA y permite mundos virtuales realistas con trazado de rayos completo para una experiencia de juego inmersiva. Además, las tecnologías Max-Q optimizan el rendimiento del sistema, la duración de la batería y la acústica para lograr la máxima eficiencia en factores de forma delgada.

La nueva 13ª generación de los Procesadores Intel® Core™

El nuevo procesador de 13.ª generación de Intel sigue utilizando la potente arquitectura híbrida con núcleos de rendimiento (P-Core) y núcleos eficientes (E-Core). Proporcionan una mejor priorización de la carga de trabajo y una distribución óptima de la gestión gracias a Intel Thread Director. El buque insignia Intel Core i9-13980HX es el primer procesador para portátiles con 24 núcleos y el procesador móvil más rápido del mundo. Las CPU de 13.ª generación admiten una memoria RAM aún más veloz con hasta DDR5 5600 y los modelos HX y HK permiten el overclocking para que se pueda alcanzar mejor rendimiento.

Disponibilidad

El MEDION ERAZER Beast X40 estará disponible con NVIDIA GeForce RTX 4090 por 4.499€ y con NVIDIA GeForce RTX 4080 por 3.499€ a partir del 10 de febrero. El MEDION ERAZER Cooling Kit disponible por separado se lanza al mismo tiempo y cuesta 249€. El MEDION ERAZER Major X20 estará disponible con procesador Intel Core i9-13900HX, 32 GB DDR5 RAM por 2.499€ y con procesador Intel Core i7-13700HX, 16 GB DDR5 RAM por 2.299€ a partir del 20 de febrero

Acerca de MEDION® ERAZER®

Con la serie de productos MEDION ERAZER, MEDION ofrece hardware de alto rendimiento y alta gama con las últimas tecnologías y amplias funciones, especialmente diseñado para jugadores exigentes. Ya sea un PC de alto rendimiento o un potente portátil, los productos MEDION ERAZER se pueden adaptar de forma óptima a las necesidades individuales gracias a varias configuraciones.

Acerca de MEDION®

MEDION es uno de los principales fabricantes alemanes de productos electrónicos de consumo y proveedor de servicios digitales para todos. La gama incluye productos multimedia inteligentes, servicios de telecomunicaciones y accesorios electrónicos con una excelente relación calidad-precio y un completo servicio postventa. MEDION forma parte del grupo internacional Lenovo desde 2011, una empresa de tecnología global líder con clientes en más de 160 países y exitosa en todo el mundo con PC, portátiles, teléfonos inteligentes y servidores.

© 2023 MEDION AG. All rights reserved

MEDION® y el logotipo de MEDION correspondiente son marcas comerciales protegidas de MEDION AG en Alemania y/o en otros países. Otras marcas o nombres de productos están protegidos por sus respectivos propietarios.

Intel, el logotipo de Intel, Intel Inside, Celeron y Celeron Inside son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias en los Estados Unidos y otros países.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia de Lenovo/ MEDION®.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

