GEE instala un sistema en el Hospital Severo Ochoa que reduce el consumo de gas un 36% a través de un aprovechamiento del calor sobrante

martes, 31 de enero de 2023, 18:08 h (CET)

martes, 31 de enero de 2023, 18:08 h (CET) Con este sistema, GEE ha producido 1.883MWh extra de calor neto el pasado año en el Hospital. La compañía trabaja en sistemas de aprovechamiento del exceso de calor que generan las instalaciones para producir energía, calor y refrigeración Grupo Empresarial Electromédico (GEE), líder del mercado en los servicios de mantenimiento de equipos de electromedicina y del sector sanitario español, instala un sistema de reaprovechamiento de calor residual en el Hospital Universitario Severo Ochoa, con el que obtiene una producción de calor neto extra de 1.883MWh, reduciendo el consumo de gas en casi el 36% y ahorrando unas 350 toneladas de CO2 a la atmósfera al año. En el marco del proyecto Europeo ReUseHeat, y a través de la instalación de una bomba de calor Booster, aprovecha el calor residual sobrante, que no se utiliza, procedente del funcionamiento de máquinas y lo convierte en energía calorífica aprovechable. Este sistema responde a la demanda de energía que se ve comprometida por la crisis del sector y el incremento de costes de los combustibles fósiles. Además, aprovecha el calor que ya se genera, aumentando la eficiencia energética de los equipos y contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, frenando así los efectos del cambio climático.

El proyecto ReUseHeat comenzó en octubre de 2017 financiado por el programa de Investigación e Innovación de Horizon 2020 de la Unión Europea, con el fin de crear unos primeros sistemas para replicar en el ámbito urbano.

Existen más proyectos de ReUseHeat en la Unión Europea, junto con el del Hospital Universitario Severo Ochoa de GEE, que avalan la viabilidad técnica y económica de esta recuperación y reutilización del exceso de calor localizadas en las estaciones de Metro de Berlín y en el centro de datos de Brunswick, Alemania, y en los colectores de aguas residuales de Niza, Francia. La eficiencia del sistema queda avalada por la instalación de sistemas de monitorización y control que evalúan su rendimiento e impacto. El exceso de calor que no se usa en la Unión Europea podría reutilizarse para calentar todos los edificios de este mismo territorio.

Este proyecto de GEE, sirve de base para la creación de manuales de desarrolladores e inversores que respaldarán el aprovechamiento futuro de este exceso de calor. El objetivo es generar interés por la aplicación de estos sistemas tanto a nivel corporativo como particular y acelerar su penetración. De la misma manera que la Compañía ha instalado este sistema en el Hospital Universitario Severo Ochoa, también puede aplicarse a otros sectores como son la automoción, el industrial e incluso en los hogares, entre otros muchos.

El Grupo Empresarial Electromédico (GEE) con una trayectoria de 40 años, es una compañía fundada por Raúl Delgado, 100% española, con más de 300 clientes y 230 hospitales tanto en el territorio nacional como fuera de él. Cuenta con una plantilla de más de 1.000 profesionales en todo el mundo, solo en España el Grupo emplea a 500 técnicos especialistas en electromedicina y más de 150 expertos en mantenimiento y eficiencia. El pasado ejercicio facturó 80 millones de euros y prevé cerrar el presente año con un crecimiento del volumen de negocio del 10% hasta superar los cien millones de euros en 2024. El Grupo está formado actualmente por Mantelec, Iberman, Asime e ITH Maroc y Rade Tecnología (Radetec).

