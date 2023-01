Las madres y padres millennials gastan una media de 1.600€ preparándose para sus bebés Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 16:43 h (CET) HelloBB, la solución para hacer listas de nacimiento digitales, publica un informe que analiza cómo eligen y compran las generaciones de madres y padres actuales los productos que necesitarán para sus bebés Como es bien sabido, la llegada de un bebé cambia no solo las vidas, si no también las casas de las familias que los reciben. Aparecen nuevas necesidades que requieren, más a menudo que antes, la compra de algún nuevo útil. Incluyendo desde cunas hasta chupetes, las familias crean listas con todo lo que necesitarán. A menudo, familia y amigos contribuirán y celebrarán la ocasión con regalos.

HelloBB permite que las futuras madres y padres hagan sus listas de nacimiento con elementos de cualquier tienda. En el recientemente publicado Informe del Bebé 2023, la empresa analiza más de 3.000.000€ que han pasado por sus sistemas para identificar los patrones de compra de la generación millennial de padres y madres.

El informe revela que las familias gastan una media de 1.600€ en prepararse para sus bebés. El gasto se concentra en tres categorías básicas: los carritos, las sillas de coche y la habitación del bebé.

Otro factor relevante es el papel que juegan familiares y amigos en este escenario. Según el análisis, el gasto medio en un regalo a los futuros papás se sitúa en los 67€.

Otra de las conclusiones que el informe saca a la luz es el tiempo que las futuras familias dedican a documentarse y elaborar sus listas. De media, las futuras madres y padres empiezan sus listas de nacimiento en la semana 22 de embarazo y dedican 6 semanas a su preparación. Durante este tiempo, están en un proceso de selección activa en el que reevalúan continuamente sus decisiones y acaban quitando un 40% de lo que añaden.

El informe contiene otros datos interesantes que describen patrones de comportamiento más concretos, como el ritmo al que las listas crecen, cuándo se producen los momentos claves de compra, el papel que juegan familiares y allegados y los factores que valoran y requieren las madres y padres actuales en la creación de sus listas. Los datos están disponibles íntegramente en el blog de la empresa.

HelloBB, de nueva creación, está teniendo una gran acogida entre las generaciones actuales de madres y padres, que se mueven como pez en el agua en el mundo digital. Durante el pasado 2022, más de 10.000 familias eligieron HelloBB para hacer sus listas.

La plataforma, que ofrece una aplicación móvil y una versión web, tiene el objetivo de acompañar a sus usuarios en su camino hacia la paternidad, haciendo la experiencia más rica, personal y relajada. HelloBB asiste continuamente a los padres primerizos con guías y consejos para ayudarles a orientarse en un mundo en el que, al principio, aparecen muchas dudas.

También ofrece la posibilidad de incluir en la listas no solo regalos materiales, si no también servicios, fondos para reunir dinero o, próximamente, pedir incluso algún favor concreto a amigos o familiares.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.