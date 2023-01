La lacra oculta del Síndrome de Diógenes: 3 de cada 10 afectados reinciden

Los servicios sociales y administración, imposibilitados, requieren la ayuda de empresas especializadas, como Limpiezas Express "Nos contrató tres veces. No podía sentarse en el váter, estaba lleno de basura y hacía sus necesidades en la bañera. Su hija pequeña, entre lágrimas, nos pidió que le ayudáramos a organizar su dormitorio, su cocina, su armario,.... Cuando volvimos, aquellos cajones que dejamos en perfecto estado estaban destrozados y todo su contenido tirado por el suelo, entre basura". El 30% de los afectados por Diógenes o síndromes de acumulación vuelven a solicitar el servicio de limpieza por lo menos una vez más, según datos de Limpiezas Express, especialistas en limpiezas de Diógenes.

Uno de cada 5 acumuladores compulsivos tienen síntomas de TOC, o trastorno obsesivo-compulsivo. Se trata de un trastorno crónico (duradero) frecuente que se caracteriza por pensamientos incontrolables y recurrentes (obsesiones) que pueden llevar a las personas a tener comportamientos repetitivos (compulsiones). La acumulación compulsiva también se considera uno de ellos, que puede desarrollarse junto con otros trastornos mentales como la demencia o la esquizofrenia. La persona afectada se siente muy angustiada por la idea de desechar cualquiera de sus posesiones o tener menos capacidad para funcionar (por ejemplo, en el trabajo, con su familia o con amigos) a causa de la acumulación.

Cambiar una conducta en un síndrome de acumulación requiere tratamiento. "Que un afectado pida ayuda es una vía para su recuperación y la posibilidad de actuación de sus familiares a través de profesionales y empresas especializadas en el tratamiento de un síndrome que aísla y excluye tanto", explican los expertos de Limpiezas Express.

Los problemas sociales y psicológicos, derivados del trastorno, conllevan a las recaídas. "Muchos tienen tanta vergüenza, que se marchan durante la propia limpieza, otros son incapaces y lloran mientras se vacía la vivienda. Las familias tardan en conocer el problema, los afectados lo ocultan, lo niegan, impiden el acceso a su casa".

"Un matrimonio nos pidió un servicio de limpieza en varias ocasiones, se marchaban de la casa avergonzados, no querían que los viéramos. En cuestión de meses habían vuelto a llenar la casa de basura recogida fuera, cajas y cajas, chatarra hasta el techo, comida en mal estado por el suelo…incluso viviendo con hijos menores".

En casos de síndrome de acumulación "no se puede solucionar una problemática de años en un día", pero, según los psicólogos que tratan a estos pacientes "una limpieza integral es un comienzo ideal del que partir, tanto para ellos como para la comunidad en la que viven, y que además abre la vía a aceptar un tratamiento o internamiento", explican los expertos.

Si bien muchos de los pacientes mayores son internados en residencias o centros médicos, la limpieza profesional es necesaria para la segura e higiénica desinfección y rehabilitación del espacio, tanto para sus habitantes como para los vecinos, y para que vuelva a ser usado o no afecte al resto de comunidad en la que se encuentra", advierten.

En este aspecto, Limpiezas Express ha encontrado entre las montañas de objetos y residuos acumulados en muchas de estas viviendas "animales e insectos muertos, incluidos roedores, excrementos y pañales usados hace hace años o tuberías obstruidas por la basura".

Un alivio para los vecinos de todo el país

Málaga, Alicante, Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza, Sevilla se trata de situaciones dramáticas que ocurren por toda la geografía nacional, y que son más cercanos de los que parece, pero que muchas veces, pasan desapercibidos por el disimulo u ocultación que hacen de ello los afectados.

La limpieza profesional de viviendas es fundamental para los vecinos de todo el país que conviven con afectados por este trastorno. En ocasiones no existe un diagnóstico previo y los afectados no tienen contacto con el sistema de salud, ni reconocen las circunstancias de peligro en las que viven. Las Administraciones públicas ven imposibilitada su actuación si no existen delitos o confrontación con los vecinos; y sin tratamiento o internamiento, la limpieza es crucial.

"Los vecinos agradecen nuestras intervenciones porque les preocupa el estado del edificio, los olores y la seguridad, roedores, riesgo de incendios, derrumbes de tejados, el estado tan deteriorado de la vivienda puede suponer un peligro para muchos", afirman desde Limpiezas Express.

Además, antes de que acuda el equipo de limpieza, es determinante comunicarlo a la comunidad de propietarios por la complicación de la operación en las zonas comunes. "Muchos se sorprenden al ver sofás, colchones podridos e innumerables contenedores de basura saliendo por la puerta del edificio y en ocasiones hasta ha sido alguno de los vecinos quien ha alertado a las autoridades o servicios sociales que contratan la limpieza, pero también sienten alivio".

