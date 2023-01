Rodrigo Galvez Hernandez y las relaciones entre China y Nicaragua apostando por las energías renovables

En diciembre de 2021 se llevaba a cabo el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Nicaragua. Esto ha favorecido la realización de diversos acuerdos comerciales entre las dos naciones, orientados al desarrollo de las energías renovables. Rodrigo Galvez Hernandez, como ciudadano extranjero residente actual de Taiwán, contribuye sustancialmente en estas relaciones, conectando China y América Latina para promover el desarrollo de la región en las nuevas formas de generar energía Acuerdos de inversión entre China y Nicaragua, por Rodrigo Galvez Hernandez

Según explica Rodrigo Galvez Hernandez, quien ha trabajado incesantemente para introducir empresas y negocios capaces de beneficiar a la población latinoamericana promoviendo acuerdos con China y Taiwán, explica que Nicaragua firmó dos acuerdos de inversión con empresas Chinas para el desarrollo en temas que van desde la energía renovable hasta la infraestructura y la salud.

En este contexto, sostiene que al menos cuatro instituciones estatales nicaragüenses han firmado memorandos de entendimiento con empresas chinas como son: China State Construction Engineering Corporation Ltd., China Communications Construction Company, Power Construction Corporation of China y China CAMC Engineering Co., Ltd.

El principal objetivo de estos compromisos, cuenta Rodrigo Galvez Hernandez, "ha sido el de desarrollar proyectos de energías renovables, de infraestructura hospitalaria, vial, ferroviaria y portuaria y también proyectos de agua y saneamiento". Pero, además, en enero de 2022, los dos países acordaron el establecimiento de mecanismos de "consultas políticas", como así también un acuerdo macro de apoyo mutuo y acuerdos sobre cooperación comercial. Se ha destacado, además, el acuerdo para exonerar de visas a los portadores de pasaportes diplomáticos entre los dos países.

La inversión china en proyectos energéticos en Nicaragua

En función de lo explicado por Rodrigo Galvez Hernandez, uno de los proyectos interesantes que se ha permitido a través del establecimiento de las relaciones entre las dos naciones tuvo que ver con una inversión china de más de 500 millones de dólares en Nicaragua, en el sector eléctrico. El objetivo de esta inversión es mejorar la generación, la transmisión y la distribución de energía eléctrica a lo largo y ancho del país.

Otro proyecto interesante a destacar fue la inversión de 357 millones de dólares en la obra hidroeléctrica Mojolka en el río Tuma y un proyecto solar en El Hato. Esto, de la mano de nuevas líneas de transmisión eléctrica. También, la empresa Communications Construction Company Limited decidió consignar 40 millones de dólares para el sistema de gestión comercial distribución de corriente, como así también 8 millones para la edificación y la modernización del Centro Nacional de Despacho de Carga.

Hacia la movilidad eléctrica

Junto con los proyectos e inversiones anteriores, explica Rodrigo Galvez Hernandez que la compañía Communications Construction Company Limited también decidió apoyar a Nicaragua en el programa de movilidad eléctrica. Ello, a través de la introducción de vehículos que empleen energía eléctrica.

Pero, además, a fin de favorecer que esto se desarrolle, se busca desplegar infraestructura de carga y crear mejores capacidades locales tanto para la correcta operatividad como el mantenimiento de estas nuevas tecnologías.

Estas decisiones son tomadas en el marco del restablecimiento de relaciones entre Nicaragua y China. Estas nuevas relaciones generan el entorno óptimo para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos y de otra índole que pretenden beneficiar a la población nicaragüense. En este contexto, Rodrigo Galvez Hernandez lleva muchos años trabajando para introducir distintos tipos de negocios y empresas que puedan generar mejoras en la calidad de vida de las personas en Nicaragua y en otros países de América Latina. Por eso, funcionando como intermediario y colaborador, apuesta por el armado de nuevas relaciones y proyectos entre estos territorios.