Cómo atraer y retener el talento en la era del teletrabajo

martes, 31 de enero de 2023, 13:36 h (CET) Nueva guía de Zucchetti Spain con todas las claves para construir una fuerza laboral global Las nuevas generaciones de trabajadores han cambiado y las empresas necesitan adaptarse a las nuevas formas de trabajo. Teletrabajo, bienestar del empleado, globalización, una cultura empresarial saludable… un nuevo enfoque que requiere de soluciones innovadoras para la gestión de las personas. Zucchetti Spain lanza una guía con las claves para evitar la fuga de empleados y construir una fuerza laboral global en 2023. Guía "Retención y atracción del talento", disponible ya de forma gratuita.

El salario ya no es la principal motivación de los trabajadores para quedarse en una empresa. El bienestar, la mentalidad de empresa, el tipo de liderazgo, el uso de herramientas digitales o la conciliación de la vida personal con la laboral son factores decisivos que las empresas deben cuidar si quieren evitar la fuga de empleados.

En plena Revolución de las Personas, las empresas necesitan soluciones tecnológicas que sitúen a las personas en el centro de la estrategia. Afortunadamente las nuevas tecnologías han propiciado el desarrollo de herramientas de software que facilitan una gestión más eficaz del talento, acompañando a los trabajadores en su vida profesional y construyendo una cultura de empresa basada en el espíritu de equipo con un enfoque "win-win" que redunda en una mayor rentabilidad y productividad y un crecimiento constante del capital humano de la empresa.

Pero además, las empresas necesitan atraer nuevos perfiles. El Smart Working ha derribado las barreras geográficas y ya es posible operar con plantillas líquidas. El futuro reside en crear una fuerza laboral global donde empleados presenciales y en remoto trabajen de forma totalmente coordinada.

Una guía con las claves para evitar la fuga de empleados y retener el talento

Las nuevas tecnologías, la alta movilidad laboral, la nueva concepción del trabajo, el auge del Smart Working, la formación remota del empleado y la reducción de las barreras que impedían hasta ahora la construcción de una fuerza laboral global, son las claves del nuevo mercado laboral.

Con el fin de ayudar a los departamentos de recursos humanos a enfocar eficazmente sus estrategias de atracción y retención del talento, Zucchetti Spain lanza hoy una nueva guía "Retención y atracción del talento. Cómo evitar la fuga de empleados y construir una fuerza laboral global", gratuita y disponible ya en su web. En ella analiza el fenómeno de "la Gran Renuncia" con datos y estadísticas y da las claves para medir el estado emocional del empleado, mantener la motivación de la plantilla y crear una fuerza laboral global con trabajadores remotos.

Soluciones para enfrentar los desafíos de la gestión del talento en 2023

En el contexto actual de búsqueda y retención del talento las empresas necesitan soluciones de gestión de recursos humanos flexibles, intuitivas e innovadoras, que cubran las nuevas necesidades de gestión de las personas.

Zucchetti HR, la suite de soluciones de gestión de RRHH del Grupo Zucchetti se posiciona como la oferta más completa, actual y avanzada del mercado. Un conjunto de herramientas de última generación para una gestión integrada del Smart Working y el teletrabajo, la gestión del talento, la medición del clima laboral con su solución Beaconforce, la motivación de la plantilla con Skillato o la selección, formación y on boarding de trabajadores en remoto a través de InRecruiting.

Sobre el Grupo Zucchetti

Con 40 años de historia, una facturación de 1.300 millones de euros en 2021 (proforma), más de 700.000 clientes, 8.000 empleados, 2000 distribuidores, el Grupo Zucchetti es uno de los principales fabricantes de software de Europa y la primera compañía italiana de software desde 2006 (ranking Top5 IT de IDC Italia), con soluciones de gestión de RR.HH., ERP-CRM, robótica, soluciones TPV para hostelería y retail, automatización, Internet de las cosas, M2M y sistemas de control de accesos y videovigilancia.

Está presente en 12 países, con oficinas en España, México, Brasil, Francia, Reino Unido, Alemania, Suiza, Austria, Rumanía y Bulgaria, México y Brasil, un proyecto de expansión en constante crecimiento.

Zucchetti en España

El Grupo Zucchetti está presente en España a través de Zucchetti Spain. Con casi 40 años de experiencia, es un punto de referencia en el sector TI, donde cuenta con 300 empleados y un canal de partners formado por 300 profesionales certificados, una facturación de 20 millones de euros y más de 4.000 clientes.

Su catálogo de soluciones tecnológicas es el más amplio del mercado al sumar a las desarrolladas en España, el portfolio de soluciones de software y hardware del Grupo Zucchetti. Destacan sus soluciones de software de gestión empresarial ERP-CRM, MES, BI, gestión de RR.HH., nóminas y movilidad, software TPV para el canal HORECA y el comercio minorista, software para asesorías y gestión de despachos, soluciones de gestión de espacios de trabajo, programación y planificación de la producción, soluciones de ciberseguridad y software y hardware para el control de accesos y seguridad.

Zucchetti Spain mantiene una firme apuesta por la innovación, con centros I+D+i locales, el apoyo de 2.000 expertos en esta área del Grupo Zucchetti, e importantes reconocimientos: los más recientes en 2022, "Premio Innovación" (XXXIII Premios Dirigentes a la Excelencia Empresarial) o en 2021 'Premio Innovación en Desarrollo de Software' (Asociación Europea de Economía y Competitividad).

