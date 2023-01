Lienzos para garantizar el diseño de programas educativos sostenibles Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 12:52 h (CET) El consorcio del proyecto europeo PI-VET ha desarrollado estos lienzos a través de cinco laboratorios de co-creación en los que han participado 87 representantes de la esfera educativa, empresarial y política de Bulgaria, Chipre, Irlanda, Italia y España En el marco del proyecto PI-VET, se ha desarrollado una colección de lienzos para el aprendizaje sostenible que pretenden servir como herramienta para que el personal docente de Formación Profesional, junto con su alumnado y otras partes interesadas, pueda abordar los múltiples e interrelacionados retos que afrontan sus comunidades de aprendizaje: la inclusión de grupos marginados y desfavorecidos, garantizar la igualdad de género en el mercado laboral, mejorar las competencias digitales o capacitar al alumnado para desempeñar empleos verdes, entre otros.

Estos lienzos se han desarrollado a través de laboratorios de co-creación desarrollados en modalidad online con docentes de formación profesional y representantes del sector empresarial. En concreto, se llevaron a cabo cinco laboratorios de creación conjunta en Bulgaria, Chipre, Irlanda, Italia y España, en los que han participado un total de 87 representantes de la esfera educativa, empresarial y política de los países participantes.

Los lienzos han sido configurados como una herramienta práctica y fácil de usar para que los proveedores de FP apliquen la metodología para el diseño de programas de aprendizaje sostenible previamente elaborada por el consorcio, adoptando así prácticas más inclusivas y sostenibles que atiendan las necesidades de los diversos grupos destinatarios, innoven sus enfoques pedagógicos y materiales de aprendizaje, mejoren las competencias y habilidades digitales para las transformaciones digitales y verdes, integren medios de enseñanza y formación respetuosos con el medio ambiente y planifiquen la participación de las partes interesadas pertinentes para crear ecosistemas que generen valor añadido en el ámbito educativo.

Aunque inicialmente las herramientas tienen como público objetivo el personal docente de FP, estas son susceptibles de adaptación a cualquier plan de estudios siendo, por tanto, transferibles a cualquier otro proveedor de formación formal o no formal.

Esta colección de lienzos se puede consultar a través del siguiente enlace: https://bit.ly/pivetcanvas

Acerca del proyecto

Powering the Innovation of Vocational Education and Training es una asociación de cooperación cofinanciada por el programa Erasmus+ de la Unión Europea (número de proyecto: 2021-1-BG01-KA220-VET-000034634) que comenzó en enero de 2022.

Las nuevas tecnologías, los nuevos modelos de negocio, la digitalización, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y climáticos y la crisis económica provocada por la Covid-19 exigen respuestas flexibles por parte de los sistemas de FPE, con metodologías adecuadas para fomentar la resiliencia y la capacidad de respuesta a las necesidades cambiantes de la sociedad y del mercado laboral.

Los proveedores de FPE desempeñan un papel fundamental en este escenario: como se subraya en la Recomendación del Consejo de 24 de noviembre de 2020 relativa a la educación y formación profesionales (FPE) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia (2020/C 417/01), los sistemas de educación y formación profesionales innovadores y de alta calidad proporcionan a las personas competencias para el trabajo, el desarrollo personal y la ciudadanía, que les ayudan a adaptarse y cumplir con la doble transición digital y ecológica, a hacer frente a situaciones de emergencia y a perturbaciones económicas, al tiempo que apoyan el crecimiento económico y la cohesión social. En este contexto, PI-VET pretende proporcionar al personal docente de FPE una metodología innovadora y herramientas para co-crear con sus alumnado y partes interesadas externas programas de aprendizaje inclusivos, digitales y sensibles con la sociedad, el mercado laboral y el medioambiente.

El consorcio está formado por cinco organizaciones asociadas de: Bulgaria, Irlanda, Italia, España y Chipre. La asociación abarca un amplio abanico de competencias en los ámbitos de la diversidad, la promoción y protección de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades, la formación y el desarrollo profesional y la sostenibilidad medioambiental, entre otros.

Acerca de Femxa

Femxa es una entidad con más de 20 años de experiencia, especializada en consultoría y formación para el empleo dirigida a personas trabajadoras ocupadas y desempleadas, empresas, administración pública, asesorías, despachos profesionales, centros de formación y universidades. Su objetivo es incrementar la competitividad de las organizaciones, la empleabilidad y la cualificación profesional de las personas.

Cada año Femxa forma a más de 40.000 personas en España y más de 20.000 en Latinoamérica. A lo largo de su recorrido, en línea con su misión de acompañar a personas y organizaciones en su crecimiento personal y profesional, la compañía ha impartido formación a más de 600.000 alumnos, a través de 19.500 cursos presenciales y más de 14 millones de horas de formación online con metodología propia.

Además, Femxa es pionera en la implementación de la metodología e-learning en España y cuenta con un área especializada en ayudar a grandes y pequeñas empresas a digitalizar sus procesos formativos, creando experiencias de aprendizaje a medida que cambian la cultura empresarial y conectan a las organizaciones con sus equipos. Hoy en día, Femxa desarrolla soluciones de aprendizaje para entidades y universidades de España y Latinoamérica como Inditex, Bosch, Applus, Grupo Pascual, Bayer, Sanofi, Walmart, Bridgestone, Grupo Bimbo, Nestlé, Grupo Salinas o Universidad La Salle, entre otras.

Asimismo, la compañía promueve y participa en proyectos formativos internacionales, financiados con fondos provenientes de la Unión Europea y en consorcio con entidades educativas y sociales líderes en Europa, con el objetivo de mejorar la calidad de la educación a través de la innovación y el intercambio de conocimientos.

Tras la marca Femxa se encuentra un equipo de más de 400 profesionales que aportan talento y pasión a cada proyecto formativo. Todos dispuestos a ofrecer el mejor servicio para mejorar las oportunidades laborales de las personas.

www.grupofemxa.es

