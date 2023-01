"Hogares", la inmobiliaria del futuro se presenta en sociedad en Madrid Comunicae

martes, 31 de enero de 2023, 10:03 h (CET) El grupo empresarial congregó en el Teatro Barceló Madrid a cerca de 300 personas para presentar su novedoso y multifactorial proyecto Mientras España y el mundo entero conseguían salir de la pesadilla de una pandemia que tuvo en vilo a millones de personas, llevándose por delante ilusiones y negocios, tres amigos, Julián, Gabriel y Rubén, inasequibles al desaliento y con unas ganas ilimitadas de seguir hacia delante, decidieron poner en marcha un proyecto que aunara el negocio con hacer felices a las familias. Y así, en octubre de 2021, nació Hogares, una inmobiliaria que va mucho más allá de vender casas. Una empresa que busca el hogar perfecto para cada cliente y al que lo acompaña en todo el proceso vital que implica una de las decisiones más importantes de la vida: comprar un hogar.

Desde entonces y hasta ahora, cerca de medio centenar de oficinas en toda España cumplen con dos de los requisitos más importantes para sus socios: por un lado, ofrecer un trabajo de calidad a los que se dedican a captar y vender esas viviendas y, por el otro, encontrar el hogar de los sueños de quienes llaman a su puerta.

Hogares Group reunió el jueves 26 de enero en el Teatro Barceló Madrid a todo su equipo y a un sinfín de amigos para celebrar los buenos comienzos de esta andadura.

"Hogares" no es sólo una inmobiliaria ya que ofrece todo tipo de servicios asociados a la compra de un hogar.

Departamento jurídico propio. Abogados especializados en todo lo relacionado con la compraventa de inmuebles, sucesiones, herencias, divorcios y cualquier tipo de traba legal que pueda surgir en la transacción.

Gestoría propia. Todos los engorrosos trámites administrativos que acompañan a la compraventa de un inmueble quedan en manos del equipo de gestores de Hogares, facilitando así la concentración del comprador en lo que realmente importa.

Estrategia de marketing. Hogares se toma muy en serio una estrategia de marketing innovadora y diferencial a cargo de los mejores publicistas de España, pretendiendo así diferenciarse de la competencia a través de herramientas que faciliten la labor tanto de asesores como de compradores potenciales. Fotógrafos y locutores profesionales producen un vídeo nivel cinematográfico para cada vivienda que Hogares capta facilitando así la decisión de compra.

Una revista propia. Contenidos exclusivos sobre lifestyle, así como recomendaciones alrededor de la vivienda. Los consejos que tienen que ver con el día a día del hogar; cómo ahorrar en la factura de la luz, cómo decorar un espacio pequeño, cómo ordenar los armarios y celebridades que cuentan sus experiencias desde sus propios hogares.

Podcast. Una herramienta imprescindible hoy en día no podía faltar en la estrategia innovadora de Hogares. Óscar Montero, el reputado periodista y radio DJ es el encargado de producir y realizar este novedoso espacio.

Agencia de comunicación. Cualquier empresa novedosa necesita comunicar qué hace y esto Hogares lo ha tenido claro desde el principio, por lo que cuenta con su propia agencia de comunicación para establecer un diálogo eficaz y fluido con los medios.

Financiera propia. Una de las partes más importantes de la empresa y que, de hecho, tiene su propio nombre; Finanhogar, una financiera que sirve para que el comprador obtenga las mejores condiciones con todos los bancos y, no solo eso, sino también el conseguimiento de cualquier operación financiera que un cliente pueda solicitar ajeno a la compra de un inmueble.

Promoción interna. Para Hogares las personas que trabajan en su empresa son una parte fundamental y básica de su estructura. El departamento de recursos humanos pone un gran énfasis en la promoción interna de sus trabajadores, tratando de que sean ellos los protagonistas de las futuras oficinas, dándoles siempre todo el apoyo y formación necesarios para hacer crecer la familia de una manera orgánica.

Los responsables de este "sueño" son Julián Revilla García, Gabriel García-Mulas y Rubén Martín Villa.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Condena por negligencia médica por no diagnosticar un Síndrome de Down Cómo atraer y retener el talento en la era del teletrabajo La colección de monturas Essential renueva su fondo de armario en 2023 Lienzos para garantizar el diseño de programas educativos sostenibles "Los mayores de 65 años sufren especialmente las malas prácticas de los bancos", según el Defensor de Los Mayores