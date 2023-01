El agua de todos... y el Comunal Iulen Lizaso Lectores

martes, 31 de enero de 2023, 08:52 h (CET) Agua, sanidad, educación, energía y economía, son los cinco dedos de esa mano, que en acción amable a favor de la equidad, bien pudiera hacer realidad el sueño imposible del Quijote: “Añadir una pizca de nobleza a la humanidad”. De las tres primeras, el agua es la más amenazada para salirse del control y gestión públicas. Sin riesgo a que nos falte, si a que nos falle, pues el traspaso de lo público a lo privado, conlleva siempre pérdida de calidad y accesibilidad. También de las cuatro, solo el agua depende y además parcialmente de la institución más próxima a los ciudadanos como son los ayuntamientos.

Su obligada defensa, exige crear iniciativas como las de Bizitza y Soberanía y Salud, cursando en el Registro de ayuntamientos mociones como se cursó el 3 de enero en Hernani para asegurar su soberanía. Se solicita al alcalde votar en un pleno a favor de poder disponer a demanda, el informe con la composición del agua que llega de la Mancomunidad del Añarbe, con posibles aditivos como flúor. También que se abriera a estudiar con personas de esos grupos, la posibilidad de potabilizar el agua con un agente químico no tóxico y menos peligroso que el actual (hipoclorito sódico-lejía), siendo el ozono de mayor poder desinfectante, efectos beneficiosos para la salud y menores costos de mantenimiento. Por último, declarar al agua de boca de todo el pueblo, todas sus fuentes, acuíferos y manantiales: patrimonio municipal, de gestión soberana, intransferible y………..no privatizable.

Siguiendo la estela del ayuntamiento de Londres en 2008, el de Bilbao “cierra el grifo al agua embotellada”, porque estima que el plástico es una de las mayores fuentes de generación de residuos plásticos, y además el agua del Consorcio de Bilbao, fácilmente le supera en calidad, sobre todo en control.

Hacer extensivas a otros estamentos estas iniciativas, así como europeizar de hecho a la hostelería a la hora de poner jarras con agua del grifo en las mesas de los restaurantes, aunque no reportan beneficios a la casa de todos, debería ocupar más espacios televisivos para fomentar el uso y consumo del agua de todos. Pero, además de que es potable y de buena calidad (afirmación genérica) para beberla, ¿que más sabemos en cuanto a componentes en el agua del grifo? Según decreto 49/1988 del Gobierno vasco se empezó a añadir flúor a nuestras aguas, pero a pesar de rumores, al no existir un decreto en sentido contrario, al menos yo sobrentiendo que no se ha dejado de fluorar.

Esto es el relato operativo, pero se hace imprescindible conocer la base en la cual se sustenta la iniciativa y las demandas.

No voy a hacer un repaso cronológico del saqueo del estado español para hacerse con tierras comunales a partir de promulgar la Ley de Desamortización del año 1.855, en que arrancó este proceso de privatización de lo comunitario a favor del estado. Sí poner énfasis, en lo que se inició hace más de siglo y medio, al enajenar el estado español bienes comunales, demostrando hasta hoy, que cuando un comunal se vende, la población empobrece, ya que todos son propietarios y autosuficientes aunque ninguno rico. Algún día tendrá que rendir cuentas con sus ciudadanos; máxime cuando en este tiempo, al agua de todos la van convirtiendo en mercancía privada, vendida a oligopolios de la mafia empresarial mundial……..y pasar a ser una colonia extranjera enajenada. ¿De quien eran aquellas tierras? ¿de quien este agua?...de nadie y de todos.

Así, si el estado para enjuagar sus enormes deudas (a pesar de mantenernos en la cola del progreso y crecimiento del PIB europeo), en vez de eliminar gastos superfluos, reducir la obesidad funcionarial, de asesores y altos cargos, desiste a generar riqueza social y bienes de progreso; a recaudar a quien hasta en tiempos de pandemia han multiplicado su hacienda, etc dándose a arrasar patrimonio comunitario para venderlo a fondos buitres, ¿se podrían llamar a estas prácticas terrorismo financiero……con víctima su propio pueblo?

En esa línea estatal de venta de bienes ajenos, pudimos leer en un artículo de J. Lamo de Espinosa: “La lucha contra el déficit: ¿una nueva desamortización?” (ABC 27/5/ 2010). El exministro de agricultura y economista orgánico apostó por: “la venta de la parte enajenable de las tierras comunales aún existentes, hasta 3 millones 500 mil hectáreas, por las cuales el Estado de España ingresaría unos 21 mil millones de euros, destinados a enjugar su déficit”.

Antes de la Constitución de las Cortes de Cádiz en 1812 la gran mayoría de tierras españolas no eran mercancía privatizable sino tierras “muertas” para el mercado y muy vivas para el ciudadano y lo comunal. Al amparo de esa Ley de Desamortización Civil de 1855, al menos 17 millones de hectáreas fueron usurpadas a las comunidades rurales y privatizadas…..comenzó el gran saqueo.

Ya en este siglo, y extraído del brillante artículo del historiador Félix Rodrigo Mora:“Defender el comunal frente a un nuevo proceso desamortizador” (Biodiversidad 15/1/2011), leemos: “Los rumores sobre que el comunal sobreviviente al aciago proceso desamortizador ilustrado, constitucional y liberal de los siglos XVIII-XX podría ser en breve apropiado por el ente estatal (lo que es ilegítimo e incluso ilegal, a mi entender), subastado y entregado al mejor postor, ya son señalados con aprensión por Alejandro Nieto, autor de “Bienes comunales” y otros trabajos sobre esta materia, en el libro Arabako Kontzejua XXI. Mendean, de manera que el artículo arriba citado sólo viene a confirmar que algo inquietante está siendo planeado en las alturas. No se comprende por qué estos caballeros fijan su atención en el comunal para reducir el endeudamiento del Estado, en vez de considerar otras posibilidades. Los bienes y terrenos comunales han estado y están siendo expoliados de manera regular”.

Y aquí termina el repaso del arranque del expolio de tierras comunales por parte del estado español a los ciudadanos, para llegar a la realidad de 2023 ya anunciada por Félix Rodrigo Mora en 2011. No se hacía ni idea, de lo que estos caballeros que hoy nos gobiernan desde Madrid como en Gasteiz, iban a ser capaces de denigrar al agua de beber hasta considerarla mercancía o cosa susceptible de mercadeo-pirateo con ánimo de lucro, muy en particular desde 2005 y el gobierno de Zapatero que impulsó la Agenda-21, como preludio de la 20-30 que ha llevado al agua a cotizar en la Bolsa de Wall Street desde 2021.

Todo lo de hoy, qué diferente a lo que nos retrata Rodrigo Mora sobre la vida afecto-productiva en lo comunal: Las metas últimas del comunal, como institución y como trama de relaciones sociales, era maximizar la convivencia y la buena relación entre los vecinos, esto es, el amor y el afecto mutuo, como algunas ordenanzas locales del pasado recogen, la de Munain, (Álava) por ejemplo. Dicha sociedad era de naturaleza convival, esto es, cualitativamente diferente a la actual, que se propone incrementar el poder político y económico de las élites mandantes. Los fines de dicha formación social eran inmateriales, y las necesidades materiales desempeñaban una función secundaria, lo que no puede ser olvidado, pues satisfizo la necesidad humana más acuciante, de tipo inmaterial, la de relación, afecto, compañía y cariño, de generosidad y servicio desinteresado, hoy casi por completo ahogada, además de demonizada.

Todo este saqueo privatizador, está ocultado por parte de todos los gobiernos y medios, pues además de ser un delito contra la Constitución de 1.978 que anula en este apartado a la de Cádiz, hay mucho interés para que no se sepa, ya que la deuda del estado con sus ciudadanos, tan solo en lo material y monetario, es enorme y no podrían devolver…..pero se podía reconocer.

Una de las mayores fuentes de corrupción política se da en todo el proceso de privatización de bienes y servicios públicos, tanto durante el traspaso como durante el servicio y mantenimiento, ya que quien factura a la institución pública, es una empresa privada con ánimo de lucro, y ahí, el “inflador” y el “cazo” son herramientas de uso común que serían imposible los sobornos institucionales si la gestión integral fuese pública.

En ese punto de degeneración política estamos hoy en España y en Euskadi, con un 53% del agua de servicio público ya privatizada y en progresión y el 95% de los manantiales en manos de grandes embotelladoras extranjeras (agua industrial, no de boca), cuando en el resto de países, ya están de vuelta a la remunicipalización por escarmiento desde hace poco mas de una década, y aquí en Euskadi pudiera gestarse el inicio dando paso a multinacionales.

Este hecho de permitir que se mercantilice el agua de todos, traspasa todas las líneas rojas de la ética política y civismo democrático. Es una forma de ejercer control para coartar el derecho al libre uso del agua agrícola, desde la llegada de los fondos de inversión que la pretendían. Fue Cristina Narbona quien usó por primera vez una “herramienta” jurídica hoy tan socorrida: “Decreto o declaración de Sequía”, por la cual quedó regulado, controlado y disponible para la privatización, el uso del agua de todos para toda la vida por parte de un estado que hoy y a la carta, puede modificar el clima con la geoingeniería.

Tierra y agua. El titular del periodista económico Lorenzo Ramírez lo confirma: “Empresas de Marruecos, Australia y Reino Unido saquean las tierras raras españolas”, y les pregunto: ¿de quien son esas valiosas tierras? ¿a donde van esas valiosas materias primas y los beneficios obtenidos con ellas? ¿en pago a la deuda contraída por quién y cómo, se permite saquear bienes comunales? “La compraventa de fincas rústicas se dispara” es otro titular de enero de 2023 «Tras un primer semestre de 2022 récord en compraventa de fincas, la sequía, el incremento de costes de producción y la inestabilidad financiera frenaron el fuerte crecimiento del volumen de operaciones. Sin embargo, este vuelve a repuntar en noviembre por el interés en fincas de recreo por parte de los particulares y en fincas agrícolas y ganaderas por las empresas y los fondos de inversión», explica el fundador y CEO de Cocampo, Regino Coca.

Sequías estratégicas y subidas de precio del gasoil, fertilizantes, semillas, agua de regadío, creciente burocratización y exigencias de digitalización al agro español e importaciones agrícolas, están provocando un abandono masivo de la actividad agrícola. Sentir desatención, abandono institucional y asfixia fiscal y administrativa, causa desesperación e impotencia ante la usura impune de intermediarios no productores. Si antes fue el sector pesquero por imposición de la UE, hoy ¿cómo y para qué está permitiendo el gobierno esta agonía que lleva a la muerte a este importante sector primario, en el que ya se da un alto índice de suicidios al verse obligados a abandonar y vender sus fértiles tierras muy a la baja con un 99% del agua dulce en su subsuelo? La respuesta viene sola; basta saber quien las está comprando masivamente y para qué: el agua.

Este nuevo modelo privatizador y de gestión de la tierra y el agua, nos lleva a defender en complicidad con el espíritu humanista de Félix Rodrigo Mora, el derecho a analizar y reivindicar, desde una cosmovisión histórica de lo viejo experimentado como válido (auzolan, batzarre, comunal, etc), nuevas formas convivenciales y fórmulas de gobierno más equitativas en lo económico, que es donde verdaderamente se mide la democracia de un sistema y de este país.

No se trata de reinventarnos pues todo esta ya, menos subir en un globo y desde allí observar la profundidad del precipicio al que nos conducimos, dentro de la inmensa belleza y fertilidad del planeta que nos acoge como inquilinos temporales. Al bajar, sentir a la Tierra y a todas sus criaturas, desde una mirada más fraterna y agradecida…...caminarla con una pisada más amable. Latir al unísono con esta Madre, permitiría reconducirnos desde una conciencia, dispuesta a renuncias para conciliar ya sin ataduras, lo viejo conocido adaptado a otros modos de entender la relación entre los humanos y para con la Tierra, y desde esa sintonía…...hacernos sembradores de ese tan esperado Amanecer. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

