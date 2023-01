Politizar la universidad Jesús Domingo Martínez Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de enero de 2023, 08:44 h (CET) Estos días hemos vivido un caso claro de politización y manipulación de la universidad. Pienso que politizar la universidad convirtiéndola en terminal de algunos partidos políticos supone alterar la naturaleza de una institución que es plural, en la que prima la búsqueda cooperativa de la verdad y la libertad a la hora de hacer ciencia.

La universidad debe ser un espacio de diálogo y de reflexión destinado a la formación de los estudiantes, no debe convertirse en un laboratorio ideológico al servicio de intereses partidistas. Es urgente preservar la libertad de cátedra y de pensamiento, tanto de profesores como de estudiantes.

La pretensión del nacionalismo de ocupar todos los espacios públicos de la sociedad y de uniformar el pensamiento de las nuevas generaciones no es más que la instrumentalización de una institución centenaria que debe regirse con la ejemplaridad debida a quienes tienen la responsabilidad de preparar a las futuras generaciones. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Abuso animal en Alfafar, nada nuevo Lo más triste es ver que incluso a una niña le han hecho partícipe por todo el pueblo subida de pie en un caballo Ayuso en la 'Complu' Astracanada y copla en la España cañí Dina, di: "dimito" No hay nada que pueda hacer para mitigar el repudio popular Ni olvido ni perdón Aunque Feijóo, con la boca pequeña, dice que no quiere pactos con la extrema derecha, ya hemos visto que los firma si es preciso Plaza Mayor La ideología capitalista globalizada entra claramente en conflicto con la soberanía popular