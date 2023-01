¿Nos percatamos de la gravísima situación actual? Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de enero de 2023, 08:39 h (CET) No es agradable hacer de profeta de calamidades, pero ¿Somos conscientes de la gravísima situación en que estamos viviendo? Esto es como un globo que se está llenando, hasta que no cabe más y revienta. Pues eso es lo que nos puede ocurrir en el momento menos pensado.

El Mal, es decir Satanás, no puede vencer contra Dios, pero está ejerciendo una presión irresistibles, a la cual solo se puede vencer con la fe. Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, pues como es Dios es eterno e inmutable. Su Amor por el hombre queda expuesto con toda claridad: Clavado en la Cruz con los brazos abiertos para darnos su perdón y su paz, por muy graves que sean nuestros pecados, y ya, en el colmo, no puede dar más, se quedó VIVO Y PRESENTE EN LA DIVINA EUCARISTIA.

Y vuelvo al principio de este escrito, este globo está a punto de estallar, algo va a suceder que conmueva a toda la sociedad. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Cristo, tenemos que despertar de este sopor letal en el que Satanás quiere que permanezcamos, y acudamos a la Santísima Virgen para que nos proteja de los males que sin duda alguna van a suceder y que el mismo Cristo ya anunció. No es catastrofismo: para unos es la salvación, para otros su condenación. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Abuso animal en Alfafar, nada nuevo Lo más triste es ver que incluso a una niña le han hecho partícipe por todo el pueblo subida de pie en un caballo Ayuso en la 'Complu' Astracanada y copla en la España cañí Dina, di: "dimito" No hay nada que pueda hacer para mitigar el repudio popular Ni olvido ni perdón Aunque Feijóo, con la boca pequeña, dice que no quiere pactos con la extrema derecha, ya hemos visto que los firma si es preciso Plaza Mayor La ideología capitalista globalizada entra claramente en conflicto con la soberanía popular