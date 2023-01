El mal no existe Venancio Rodríguez Sanz​ Lectores

martes, 31 de enero de 2023, 08:35 h (CET) La Biblia asegura: "Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios". Sin embargo, los filósofos aseguran que puede afirmarse que el bien y el mal están delimitados por la cultura. Porque lo que en un país es malo, en otro puede ser bueno y viceversa. Aunque Rousseau decía: "El hombre es bueno y la sociedad lo corrompe". Segrelles afirmaba lo contrario: que el hombre nace malo y la sociedad lo corrompe aún más.

Hobbes afirmaba con rotundidad que el hombre es malo por naturaleza. Éste sostenía que el hombre era un depredador, “un lobo para el hombre”. Según la filosofía Kantiana el ser humano es consciente de la distinción que existe entre el bien y el mal y que todo va a depender de la pretensión o propósito del ejecutor no importando el efecto de la acción .

Para Sartre, el hombre en su origen es algo indeterminado y sólo nuestras elecciones y acciones determinan nuestra personalidad. La naturaleza humana contiene la potencia o facultad tanto de ser buena o mala, ¿De qué depende?

Freud dice que el ser humano está dirigido por 2 instintos básicos, eros y tánatos: Amor y odio. Sócrates identificaba la bondad con la virtud moral y ésta a su vez con el saber. Aunque San Agustín apuntaba que así como el frío es la ausencia de calor y la oscuridad es la ausencia de luz, el mal no existe, sino que es la ausencia de Dios en el corazón de las personas. En fin, creí que tenía claro este tema; pero cuanto más indago, más perdido estoy, ¿podría ayudarme, porfa? Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

