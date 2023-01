DEKRA España y GET Pericial firman una alianza para desarrollar el mercado de Peritaje para Diversos Comunicae

lunes, 30 de enero de 2023, 17:55 h (CET) DEKRA España y GET Pericial han firmado un acuerdo que los unirá durante los próximos 2 años para operar en el mercado asegurador general en España, específicamente en la peritación de riesgos diversos. Con esta alianza, la multinacional alemana y la entidad española ofrecerán al mercado servicios innovadores apoyados en soluciones tecnológicas y acompañados de una experiencia de cliente diferencial La alianza combina el conocimiento del sector pericial de diversos de GET Pericial con la penetración de DEKRA en el mercado asegurador español y también mundial.

Según afirma Jose Llorente, director ejecutivo de GET Pericial, "desde los inicios de GET Pericial hemos tenido como objetivo principal el crecimiento exponencial tanto en capacidad como en volumen de siniestros, con el fin de poder competir dentro del mercado nacional. Por ello llegamos a la conclusión de que necesitábamos un socio potente y con un gran conocimiento del sector en Europa, lo que hemos conseguido gracias al acuerdo alcanzado con DEKRA".

Según afirma Margarita Calzado, directora de mercado asegurador en DEKRA España, "desde DEKRA pensamos que es muy importante ofrecer servicios globales a nuestros clientes, y es por eso que DEKRA se lanza al mundo de los Diversos, y que mejor hacerlo de la mano de una empresa ya establecida en el mercado como es GET Pericial".

DEKRA emprendió en el sector pericial de Riesgos Diversos en España en el año 2021. El negocio Asegurador ha sido uno de los ejes estratégicos de DEKRA desde su llegada a España en el año 1992.

Sobre DEKRA

DEKRA lleva casi 100 años trabajando en el campo de la seguridad. Fundada en 1925 en Berlín como Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy una de las principales organizaciones de expertos del mundo. DEKRA SE es una filial de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2022, DEKRA generó unas ventas preliminares de casi 3.700 millones de euros. La empresa emplea actualmente a más de 48.000 personas (a 30.09.2022) en aproximadamente 60 países de todos los continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en casa. Estos servicios abarcan desde la inspección de vehículos y peritajes hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificios, consultoría de seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA sea el socio global para un mundo seguro y sostenible. Con una calificación de platino de EcoVadis, DEKRA se encuentra ahora en el uno por ciento superior de las empresas sostenibles clasificadas.

Más información: www.dekra.es

Sobre GET Pericial

GET Pericial es el gabinete pericial líder del noroeste de España. Desde su fundación en el año 2015 en la ciudad de A Coruña, ha ido desarrollando y ampliando su actividad hasta abarcar la Comunidad de Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y recientemente Comunidad de Madrid. Su ámbito de actuación está especializado en la gestión y peritación del siniestro masa de IRD acompañado de un alto componente de I+D en cuanto al desarrollo de soluciones informáticas tanto para la propia gestión del siniestro, como videoperitación y ERP webservice con app para la gestión interna de los siniestros, como en la comunicación con el cliente a través de enlaces únicos tokenizados para el envío de documentación.

Más información: www.getinsurancesolutions.es

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.