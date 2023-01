Experiencias para empresas y empleados en el Metaverso con Kleverplay Comunicae

Kleverplay, la compañía de soluciones de gamificación para empresas, está ofreciendo experiencias virtuales en el Metaverso para ayudar a empresas y equipos de trabajo a mejorar sus habilidades y captar talento.

Su nueva solución en el Metaverso denominada Teamverse, permite realizar dinámicas virtuales para potenciar valores y habilidades de equipo dentro de un entorno realista, permite sumergirse en una gran experiencia.

Es importante destacar que estas experiencias no necesitan de gafas de realidad virtual y son accesibles desde cualquier dispositivo.

Ventajas de utilizar el Metaverso en las empresas

Utilizar el Metaverso como herramienta empresarial, permite atraer talento joven y preparado, además de formar a empleados en las nuevas tendencias tecnológicas y ofrecerles una manera divertida de conocerse y mejorar sus vínculos.

Adicionalmente, para los empleados dentro de la empresa, es una manera divertida e innovadora en la que los equipos pueden aprender a colaborar, comunicarse y trabajar juntos de una manera más eficiente. Así mismo, el Metaverso permite generar recompensas y premios que ayuden a reconocer a los mejores talentos y equipos que más destaquen.

De igual forma, muchas empresas están realizando eventos y congresos para nuevos empleados en el Metaverso. Creando sus propias oficinas con auditorios, salas de conferencias, salones, áreas de descanso y relax, etc.

Ciclo de Vida del Empleado

El modelo de negocio de Kleverplay se basa en el ciclo de vida del empleado que identifica las diferentes etapas por las que avanza un trabajador dentro de una organización como es la contratación, incorporación, actividades team building online en equipo, formación y separación.

La función de este modelo es mostrar el proceso por el que pasa un empleado y cómo interactúa en la empresa a lo largo de toda su vinculación laboral.

Inteligencia artificial en la búsqueda del mejor talento

Kleverplay no solo avanza en el Metaverso para empresas, tras varios años de experiencia realizando dinámicas virtuales, ha podido desarrollar sus propios algoritmos de inteligencia artificial basados en los comportamientos dentro del juego. Permitiendo realizar un análisis minucioso sobre perfiles individuales y equipos dentro de una organización empresarial.

El objetivo final es conocer las personalidades de los empleados o candidatos a un puesto laboral, sus comportamientos dentro de un equipo, sus fortalezas, habilidades y puntos de mejora, creando un informe detallado de las personas antes o después de su contratación, lo que permite desarrollar todo su potencial y optimizar su trayectoria dentro de la organización.

Sobre Kleverplay

Kleverplay ofrece soluciones de gamificación para empresas, formación y team building online para ayudar a las empresas a gestionar a sus equipos y trabajadores a lo largo del ciclo de vida del empleado.

En los últimos años el equipo de Kleverplay ha trabajado con más 80 empresas, 350 equipos, 5.600 trabajadores de España, Alemania, Portugal, Reino Unido, USA, Brasil, México, etc.

