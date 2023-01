TradeMark África se lanza en África Occidental Comunicae

lunes, 30 de enero de 2023, 15:24 h (CET) TradeMark África (antes TradeMark África Oriental) confía en aplicar los éxitos de su apoyo a las iniciativas de facilitación del comercio en los principales corredores comerciales de África TradeMark África Oriental, una de las principales organizaciones de Ayuda para el Comercio del mundo, ha cambiado hoy su nombre por el de TradeMark África (TMA) (www.TradeMarkAfrica.com) y, al mismo tiempo, ha lanzado oficialmente sus operaciones en África Occidental. Fundada en 2010 en Kenia, TradeMark África amplía hoy su anterior área de operaciones, África Oriental y el Cuerno de África, para apoyar también a los países de África Occidental y Meridional. TradeMark África está ahora presente en catorce países del África Subsahariana (ASS): Kenia, Uganda, Tanzania, Ruanda, Burundi, la República Democrática del Congo (RDC), Sudán del Sur, Etiopía, Somalilandia, Yibuti, Malawi, Zambia, Mozambique y Ghana.

Hasta la fecha, TradeMark África ha realizado inversiones acumuladas por valor de más de 1.300 millones de dólares en África Oriental y el Cuerno de África, con el fin de reducir el tiempo y los costes del comercio transfronterizo y mejorar la competitividad de las exportaciones de las empresas africanas. Entre otros resultados, estas inversiones han reducido drásticamente el tiempo que tardan los comerciantes en cruzar las fronteras (una media del 70%) y el tiempo que tardan las empresas en obtener la certificación (a menudo de varios días a unas pocas horas). Sus programas han contribuido a reducir en un 16,5% el tiempo total que se tarda en transportar un contenedor por el Corredor Norte, desde el puerto keniano de Mombasa hasta Bujumbura (Burundi).

Como parte del pivote hacia África Occidental, TradeMark África apoyará a la Secretaría de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), con sede en Accra (Ghana), para hacer realidad su visión de integrar el mercado africano de 3,4 billones de dólares. TradeMark África también trabajará con las comunidades económicas regionales (CER), como la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), para impulsar la integración económica regional y acelerar el comercio. Además, trabajará con los Estados miembros para garantizar que los gobiernos y las empresas se beneficien en la práctica de las oportunidades que ofrecen estos cambios, en particular a lo largo del corredor Lagos-Abidjan. Se prevé que la aplicación con éxito de la AfCFTA aumente los ingresos de África en 450.000 millones de dólares de aquí a 2030.

Al mismo tiempo, TradeMark África anunció que su nueva estrategia se basará en sus principales puntos fuertes y los ampliará para centrarse en facilitar el desarrollo de corredores comerciales digitales y ecológicos, posicionar a África como socio preferente para los operadores mundiales y promover un comercio inclusivo que reduzca los niveles de pobreza y garantice una mayor integración de los grupos vulnerables en los sistemas comerciales.

El presidente de la Junta Directiva de TradeMark África, el Embajador Erastus Mwencha, declaró: "Como programa líder de Ayuda para el Comercio (AfT), un enfoque continental brinda a TMA una importante oportunidad para ampliar progresivamente su impactante programación, al tiempo que apoya las aspiraciones de AfCFTA para liberar el inmenso impacto que el libre comercio de productos de alto valor que existe en África. Nuestro objetivo clave sigue siendo la facilitación del comercio, como siempre hemos hecho en los últimos 12 años en la región del Este y el Cuerno de África, donde fuimos fundados y hemos tenido grandes hitos en nuestros programas".

El consejero delegado de TradeMark África, David Beer, señaló: "Creemos que combinar un enfoque regional y nacional ha sido siempre parte de nuestra ventaja comparativa. Con la ampliación de nuestro ámbito de actuación, nos entusiasma poder aprovechar ahora la dimensión continental crítica para impulsar un crecimiento más rápido de los volúmenes comerciales y apoyar los vínculos entre regiones". La atención que presta la TMA a la reducción de los obstáculos al comercio y a la mejora de la competitividad de las empresas será también un elemento central para abordar los retos comerciales del futuro, a medida que pivotamos hacia la creación de corredores comerciales ecológicos y la mejora de la seguridad alimentaria regional".

Algunos de los éxitos de TradeMark África en los últimos 12 años incluyen la construcción y puesta en funcionamiento de 15 puestos fronterizos de ventanilla única en África Oriental, que han reducido el tiempo necesario para cruzar determinadas fronteras hasta en un 89% en algunos casos. Además, TradeMark África ha apoyado la implantación de 60 Sistemas de Información de Ventanilla Única para el Comercio (SWIFT) en múltiples organismos gubernamentales, reduciendo así el tiempo y el coste de la adquisición de documentos comerciales, ha diseñado el Sistema Regional de Seguimiento Electrónico de la Carga (RECTS) en el Corredor Norte de África Oriental, que garantiza la seguridad de la carga, y ha puesto en marcha programas como el de Normas, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) y el de Reducción de las Barreras No Arancelarias (BNA). También ha apoyado a más de 200.000 mujeres comerciantes transfronterizas y pequeñas y medianas empresas.

Acerca de TradeMark Africa

TradeMark Africa es una organización de Ayuda para el Comercio que se creó en 2010, con el objetivo de hacer crecer la prosperidad a través del aumento del comercio. TMA opera sin ánimo de lucro y está financiada por las agencias de desarrollo de: Bélgica, Canadá, Dinamarca, la Unión Europea, Francia, Finlandia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Estados Unidos de América. También cuenta con el apoyo de la Fundación Bill y Melinda Gates. La TMA ha colaborado estrechamente con organizaciones intergubernamentales regionales, como la Unión Africana (UA), la Secretaría de la Zona de Libre Comercio Continental Africana (AfCFTA), la Comunidad del África Oriental (CAO), la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), el Mercado Común del África Meridional y Oriental (COMESA), la Unión Aduanera del África Meridional (SACU), gobiernos nacionales, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Las dos primeras fases del TMA (2010-2024) han contribuido a avances sustanciales en el comercio y la integración regional de África Oriental en términos de reducción de los tiempos de tránsito de la carga, mejora de la eficiencia fronteriza y reducción de las barreras al comercio. Surenovada atención a la digitalización, los corredores verdes, la seguridad alimentaria y la inclusión tendrá un impacto a gran escala en la creación de empleo, la reducción de la pobreza y la mejora del bienestar económico. Sede central en Nairobi, Kenia. Operaciones y oficinas: Secretaría de la CAO, Arusha, Burundi, República Democrática del Congo, Yibuti, Etiopía, Ghana, Malawi, Mozambique, Ruanda, Somalilandia, Sudán del Sur, Tanzania, Uganda y Zambia.

Para más información, visite www.TradeMarkAfrica.com

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas DEKRA España y GET Pericial firman una alianza para desarrollar el mercado de Peritaje para Diversos En 2022, Coinstar canaliza más de 50 millones de euros en facturación extra al sector retail AleaSoft: La eólica, la demanda y el CO2 contribuyen a la subida en los mercados eléctricos europeos Experiencias para empresas y empleados en el Metaverso con Kleverplay Repara tu Deuda Abogados cancela 31.901€ en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad