Ofi-Logic desvela las tendencias en impresoras para este 2023

lunes, 30 de enero de 2023, 14:31 h (CET) Es imposible pensar en el mundo sin este artilugio creado en el 1940. La impresora es un invento imprescindible para la humanidad, que no hubiera podido sobrevivir sin este. Tanto a nivel profesional como particular, las impresoras han mejorado el mundo y para este 2023, hay muchas novedades en torno a este invento. Una empresa de renting de impresoras y coste por página desvela las novedades en cuanto a impresoras para este 2023 La impresora ha sido, desde su origen, un invento necesario tanto para el sector privado como profesional. Aunque en sus principios las impresoras eran muy rudimentarias y básicas y requerían mucho trabajo, a lo largo del tiempo han ido cambiando y mejorando, adaptándose a las necesidades de las empresas cada vez más. Con la pandemia han surgido nuevas necesidades en torno a las impresoras y las empresas han tenido la necesidad de adaptarse a estos inconvenientes. Ha sido algo fundamental ofrecer soluciones telemáticas, desde casa. La prioridad ha sido la nube.

Para el 2023, Ofi-Logic prevé que la mayoría de las empresas implementarán esta modalidad de trabajo que se basa en la nube, para poder gestionar y administrar la flota de impresión de la empresa de forma remota. Ofi-Logic es una empresa experta en soluciones de impresión y servicios informáticos y explica que para este 2023 la tecnología que se implementará a la hora de imprimir requerirá menos dispositivos e infraestructura existente en la empresa, trabajando de forma más ligera y sencilla y permitiendo instalar y desinstalar dispositivos de forma muy ágil y veloz.

La seguridad es otro de los sectores que se reforzará este 2023, según Ofi-Logic. "Cada vez es más necesario proteger los dispositivos informáticos y de impresión de las empresas que, en los últimos años, han trabajado de forma remota, generalmente desde casa y sin apenas seguridad. Es necesario un nuevo enfoque para la gestión de archivos de la nube. La mayoría de las empresas incluirán la infraestructura de la impresión dentro del marco de la seguridad de la empresa", explica Ofi-Logic.

Según la empresa de soluciones de impresión, la mayoría de los dispositivos de las empresas forman parte de un foco de amenazas en cuanto a la seguridad y es importante prestar atención a este punto. La premisa de este 2023 será no confiar en nada y verificar todos los datos. Para garantizar un flujo de impresión y de trabajo fluido es necesario aumentar la seguridad. Otro cambio previsto para este 2023, según explica Ofi-Logic, es el cambio del tamaño de papel A3 a A4, debido a los gastos, cada vez más altos, a la hora de imprimir. Una solución que ofrece Ofi-Logic para este problema es la impresión a coste por página que ofrece a todos sus clientes.

