Fersay inaugura su tercer corner del mes en San Fernando de Henares

La central madrileña de Fersay cuenta con 12.000 m2 donde aloja más de 150.000 referencias y cuenta con dos delegaciones en Alicante y Tenerife Fersay inauguró el pasado 24 de enero el tercer corner de este 2022 en la localidad de San Fernando de Henares, a escasos 20 kilómetros de la capital madrileña.

Angel Aranda, propietario del establecimiento y con más de 22 años de experiencia en el mundo de la reparación, estrena local situado en la Avda. de Zarauz nº33 de San Fernando de Henares (Madrid).

En este establecimiento se reparan electrodomésticos, aire acondicionado, calderas y pequeño electrodoméstico, complementado ahora también con el apoyo de Fersay en la venta de recambios para electrodomésticos y aparatos del hogar.

A la inauguración acudieron Daniel Farfán, responsable de atención al cliente de Fersay y Noelia Carrasco, directora de Marketing de Fersay.

El proyecto corner es sin duda un tipo de cliente muy interesante para Fersay pero también para las tiendas, que confían y amplían sus servicios gracias a su apoyo y el tráfico de gente que les genera. Para Fersay ya es el corner número 69 y sigue trabajando constantemente en la apertura de nuevos centros que quieren unirse al proyecto.

Un modelo de negocio sin competencia:

El concepto de tienda Fersay atiende a una necesidad existente en el mercado, y muy favorecida por la tendencia a reducir el consumo innecesario. Fersay unifica en un único establecimiento tienda de electrónica, tienda de repuestos para electrodomésticos y venta de accesorios. En total, una oferta superior a los 150.000 recambios diferentes en stock, clasificados en cinco grandes áreas, con el objetivo de dar respuesta a cualquier necesidad. Gama blanca, -lavadoras, frigoríficos, lavavajillas, microondas, cocción, etc-; gama marrón -televisores, dvd, sonido, vídeo, etc-; y pequeño aparato electrodoméstico, -hornos, sandwicheras, planchas de vapor, cafeteras, secadores, etc., entre los que la compañía vende con marca propia.

Fersay cuenta con más de 5.500 clientes profesionales repartidos por todo el sur de Europa. La compañía atiende a este mercado desde sus tres sedes: Madrid, Alicante y Canarias, y gracias a una logística que le permite entregar sus productos en menos de 24 horas en todo el país.

En número de productos, Fersay vendió durante 2022, más de 1.300.000 soluciones domésticas.

Más información sobre Fersay:

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios que ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Más información en www.fersay.com