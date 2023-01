El equilibrio entre el físico y el bienestar: la práctica de la cirujana plástica, Yily De Los Santos Comunicae

viernes, 27 de enero de 2023, 14:52 h (CET) Las pacientes de la Dra. Yily De Los Santos, son bellas por fuera y seguras por dentro. La cirujana plástica de República Dominicana consigue encontrar el equilibrio entre el cambio físico y el bienestar emocional El objetivo de la cirugía plástica es mejorar el cuerpo de una persona por diferentes motivos, como un accidente, una enfermedad o un cambio estético.

Aunque, aparentemente, se trata de una modificación estética y física; este no es el pensamiento de la Dra. Yily De Los Santos.

La cirujana plástica de República Dominicana busca en sus operaciones el equilibrio entre el cuerpo y la mente. "Para mí, es igual de importante el cambio físico como el bienestar emocional de cada uno de mis pacientes. Debe existir un nexo entre ambos sino la operación no tiene sentido", confiesa Yily De Los Santos.

La cirujana plástica busca ese equilibrio en cada una de las fases de su práctica médica: preoperatorio, operación y postoperatorio.

La experiencia profesional de la cirujana plástica, Yily De Los Santos

La Dra. Yily De Los Santos es una cirujana plástica, estética y reconstructiva. Yily De Los Santos suma 19 años de experiencia en cirugía general y 12 en cirugía plástica. Actualmente, realiza la práctica privada, en Santo Domingo, acompañada de un equipo formado por numerosos profesionales, incluyendo cirujanos plásticos, enfermeros, asistentes, etc.

A la clínica, acuden pacientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Europa y América Latina. Es miembro de muchas asociaciones internacionales de cirugía plástica y ha sido oradora principal en diferentes conferencias del sector.

A día de hoy, está formando una fundación, Medicci Surgical Foundation. "Disfruto de la filantropía ayudando a más personas mediante mi fundación",revela la Dra. Yily De Los Santos.

La misión de la Dra. Yily De Los Santos, cirujana plástica en República Dominicana

La misión de la Dra. Yily De Los Santos es rescatar la belleza oculta, la del cuerpo y la mente. "Somos artistas apasionados por nuestras obras maestras enalteciendo la belleza de su ser, silueta y armonía", explica Yily De Los Santos.

Su labor es liberar al cuerpo de las marcas que los malos hábitos de la vida, enfermedad o accidente pudieron dejar sobre la piel, el rostro o el cuerpo. "Yily Plástica acompaña la liberación del cuerpo con el empoderamiento emocional y mental, creando así mujeres hermosas por fuera y valiosas por dentro",cuenta la Dra. Yily De Los Santos.

La cirujana plástica ofrece un servicio más completo que la propia intervención quirúrgica, profundizando en el aspecto emocional de los pacientes.

El previo enfoque personal

El primer paso de la Dra. Yily De Los Santos es conocer a sus pacientes personalmente. Incluso, si es posible, lleva a cabo una videollamada antes.

La cirujana plástica quiere comprender el cambio físico, su motivo y si está preparada emocionalmente. "Me enfoco mucho en la persona y en que se sienta bien consigo misma. Intento que rechace los cánones de belleza con los que asiste a la clínica",explica Yily De Los Santos.

Entre el 80% y 90% de las personas acuden con ideales que no se corresponden a su cuerpo.

Esta fase, previa a la operación, es vital porque los pacientes están a punto de realizar un proceso, sin vuelta atrás.

"La cirugía plástica es un procedimiento serio, que requiere estar al 100% porque cambiar nuestro físico es una decisión trascendental",avisa la Dra. Yily De Los Santos.

Entre el previo enfoque personal y el resultado final, hay entre dos y tres horas de quirófano.

Transformación SHOT

La práctica médica de la cirujana plástica Yily De Los Santos está ligada a su filosofía SHOT. "Es el amor de servir para que cada paciente viva una experiencia de transformación SHOT: seguridad, honestidad, oportunidad y transparencia", puntualiza la Dra. Yily De Los Santos.

El resultado final de la cirujana plástica Yily De Los Santos

La Dra. Yily De Los Santos busca en cada operación una mujer bella por fuera y segura por dentro.

Una paciente con valores, autoestima, sana, consciente de su dignidad y feminidad. "Una obra maestra que se sienta segura, sensual y admirada. Empoderada en su valía, alegre y serena", remarca Yily De Los Santos.

En su postoperatorio, que dura alrededor de tres meses, conciencia a sus pacientes sobre la fuerza mental y compromiso propio en este tipo de intervenciones.

"Ellas también tienen que poner de su parte para ver el cambio que tanto anhelan. Se deben cuidar regularmente, es decir, llevar una correcta alimentación acompañada de ejercicio", detalla la Dra. Yily De Los Santos.

La cirujana plástica es un referente en el equilibrio físico y mental dentro de las prácticas médicas, adquiriendo una responsabilidad en que su paciente se sienta completa en todos los sentidos.

La visión de Yily De Los Santos es elevar el conocimiento y empoderamiento de la mujer a través de la cirugía plástica como embajadora de la marca país.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Primer Anuario de Derecho Internacional en Español de la Internacional Law Association Repara tu Deuda Abogados cancela 91.932€ en Girona (Catalunya) con la Ley de la Segunda Oportunidad Grupo Lavinia en colaboración con Univrse presenta en ISE la experiencia VR multiusuario ‘DREAMS’ Avila Energy Corporation anuncia la firma de una carta de intenciones no vinculante con Insight Acquisition Corp para combinarse con la empresa El equilibrio entre el físico y el bienestar: la práctica de la cirujana plástica, Yily De Los Santos