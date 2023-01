La Dra. Luz Marina explica el tratamiento antiedad sin bisturí que ya aplica en su clínica de Soria Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 14:02 h (CET) Con la luz pulsada intensa SWT o IPL de la compañía Candela se pueden combatir los principales signos de la edad con rapidez y eficacia Muchas son las que buscan estar más guapas, pero no todas están dispuestas a pasar por una operación quirúrgica. Sin embargo, con energías como la luz pulsada intensa (IPL, por sus siglas en inglés), ya no es necesario recurrir al bisturí para lucir la mejor versión de una misma.

Este tipo de tratamientos ya son una realidad en Soria, donde la clínica de la Dra. Luz Marina Jiménez Modrego (C. San Juan, 1, 42002 Soria) acaba de adquirir el dispositivo Nordlys, desarrollado por la compañía estadounidense Candela Medical. Esta exclusiva tecnología utiliza una longitud de onda selectiva, que filtra cualquier longitud de onda potencialmente dañina, para eliminar por medio del calor los cromóforos diana (melanina o hemoglobina, los principales culpables de las manchas y rojeces).

Con larga experiencia en el sector dental, la Dra. Jiménez Modrego decidió dar el paso a la medicina estética al detectar que en Soria había mucha demanda pero muy poca oferta de este tipo de procedimientos: "Nordlys es el complemento ideal para el resto de tratamientos dentales y estéticos que ya realizábamos en la clinica".

"La IPL es una tecnología no agresiva y totalmente segura que permite alcanzar un fotorejuvenecimiento cutáneo perfecto con luminosidad, estimulando de forma natural la producción de colágeno y elastina, unificando el tono y la textura y aclarando las manchas de la piel producidas por la exposición solar y el envejecimiento", asegura la doctora de su flamante adquisición. Además, Nordlys no sólo está indicado para el fotorejuvenecimiento y las lesiones pigmentadas benignas, sino también para las lesiones vasculares en cara, cuello, escote y manos; el acné inflamatorio; la rosácea; o la poiquilodermia de civatte, entre otras muchas posibilidades. "Hacemos un diagnóstico de la piel para ver qué tratamientos y parámetros son los adecuados para satisfacer sus necesidades y mejorar su aspecto", remarca.

Preguntada acerca del mejor momento para realizar este tipo de tratamientos es en otoño e invierno, debido a que hay menor exposición solar y la piel está menos bronceada, pero "es totalmente apto para cualquier estación del año y tipo de piel".

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.