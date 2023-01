"2023 es el año definitivo para que la eficiencia energética lidere la hoja de ruta de la construcción", José Miguel Cortés Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 14:17 h (CET) El Director de GEALAN para la Península Ibérica, José Miguel Cortés, resalta la necesidad del sector de promover la fabricación y la venta de sistemas eficientes donde el precio no sea determinante Los temas de debate más recurrentes en 2022 fueron la crisis de materias primas, la inflación y el coste de la energía, asuntos que dejaron de lado tópicos como la eficiencia energética y la sostenibilidad. Estas dificultades exigieron a todos los actores del sector de la construcción un sobreesfuerzo para superar los objetivos.

Ante la inestabilidad, GEALAN decidió poner el foco en la atención al cliente, tanto a nivel técnico como a nivel comercial, como la estrategia clave para fidelizar y crecer. Y en este sentido, José Miguel Cortés pone en valor el esfuerzo del equipo que les ha permitido cerrar un 2022 positivamente: "Para los clientes de GEALAN en España y Portugal, ha sido un año exitoso y de mucho crecimiento en el mercado". Según explica el director de la multinacional, 2023 se presenta como un importante desafío, "nuestros objetivos son muy ambiciosos, queremos mantener la línea de crecimiento de los últimos cuatro años tanto en España como Portugal".

Tras un período de crisis, 2023 es el año en que la sostenibilidad volverá a tener su lugar en el centro de la mesa. Los consumidores tienen cada vez más información y condiciones a la hora de comprar, y los cambios normativos en cuanto a eficiencia lideran ya la hoja de ruta de la industria. Lo confirma un reciente estudio realizado por la Asociación de Ventanas de España (ASOVEN PVC) sobre la motivación del consumidor final a la hora de comprar unas ventanas. El análisis concluye que el factor determinante, muy por encima de marcas, tendencias, diseño e incluso el precio, es el aislamiento térmico y acústico de las ventanas, así como su calidad en conjunto.

"El presente y futuro de la industria seguirá esta tendencia. Desde GEALAN llevamos cuatro años trabajando intensamente para dotar a nuestros sistemas de las máximas prestaciones de aislamiento, que además generen un ahorro económico y energético a las viviendas, un hecho que nos permite ir siempre un paso adelante. Como bien se dice, la energía más barata es la que no se consume", remarca Cortés.

Y es que una vivienda con ventanas y puertas con el certificado Passivhaus reduce drásticamente el consumo de energía a la vez que deja una menor huella de carbono. "El sector debe promover la fabricación y la venta de ventanas y puertas eficientes, en las que el precio, siendo un factor importante, no sea determinante para poder elegir un cerramiento que nos protegerá del exterior durante mínimo 20-25 años", concluye el director.

Ante estos cambios, cabe hacer hincapié en la formación, educación y difusión en dichas materias. Desde 2018, GEALAN tiene su propia academia GEALAN ACADEMY donde los diferentes equipos de trabajo, clientes y distribuidores son formados periódicamente sobre sus nuevas tecnologías e innovaciones.

