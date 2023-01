Megacity dispone de las pilas necesarias para seguir disfrutando de los regalos navideños Comunicae

jueves, 26 de enero de 2023, 13:22 h (CET) Megacity presenta un amplio catálogo de pilas para todo tipo de aparato, pequeño electrodoméstico o juguete, de distintos tamaños y de las mejores marcas, a precios realmente competitivos Los juguetes de los más pequeños de la casa, entre otros regalos del reciente periodo navideño, requieren de pilas para que cobren vida. Megacity, papelería online especializada en material escolar y material oficina, lo sabe muy bien. Por eso recomienda aprovechar este artículo en oferta, en todos los tamaños y de las mejores marcas, hasta el día 7 de febrero: porque lo que realmente importa es lo de dentro.

Regalos que necesitan pilas

Uno de los regalos estrella de cada Navidad son las videoconsolas. Pero incluso los mandos de aquellos dispositivos de última generación necesitan pilas para su funcionamiento. Desde mediados de los años 70, las consolas de videojuegos se han ido haciendo un hueco cada vez mayor en los hogares, junto con otros dispositivos enfocados al entretenimiento o los pequeños electrodomésticos.

Sin duda, estas consolas han evolucionado con el paso de los años, al igual que sus componentes y complementos, como los mandos. Y aunque algunos ya se fabrican en la actualidad con baterías internas, otros, en cambio, aún funcionan con pilas AA. Lo mismo sucede con los mandos de la televisión, imprescindibles en cualquier hogar, cuyo modelo necesario es el AAA. Estas son las mismas pilas que utilizan los mandos para el aire acondicionado o los ratones inalámbricos, ideales para trabajar o para disfrutar del mundo gaming.

Disponer de pilas en casa, indispensable en caso de emergencia o en el día a día

¿Cuándo se suelen utilizar las linternas? Las personas se acuerdan de ellas en casos de necesidad como, por ejemplo, cuando se marcha la luz. Al no ser un artículo de uso continuado, la sorpresa llega cuando, al tener que utilizarlas, no tienen pilas, ni tampoco hay en casa. Y es que muchas linternas, sobre todo las más sencillas, las que suelen haber en todos los hogares, siguen usando pilas alcalinas convencionales.

También son necesarias para escuchar la radio en una radio portátil, más presentes en las viviendas de lo que a simple vista podría parecer, para poder consultar la hora en los relojes de pared, para hacer funcionar las básculas o, incluso, para los detectores de humo. Utilizan pilas de petaca y, junto con el reloj de pared, usarán siempre pilas, porque desmontar el detector de humo para cargarlo no resulta una idea demasiado práctica.

Entrega de más de 12.000 productos en oferta en 24 horas

En la web de Megacity, los usuarios ya pueden encontrar hasta 12.000 productos en oferta. Los pedidos se recibirán al día siguiente, siempre y cuando la comanda se tramite antes de las 12:00h del mediodía. Además, y para una atención personalizada, ya es posible contactar con la empresa a través de teléfono, email o WhatsApp.

Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.