Consejos Fersay para saber cómo limpiar las gomas negras de la nevera

El frigorífico o nevera es uno de los electrodomésticos indispensables en los hogares y es necesario hacer una buena conservación del mismo para que dure durante más tiempo y que su rendimiento sea óptimo. Además, cada vez es más importante evitar un excesivo consumo eléctrico y lograr conservar los alimentos en buen estado. Sin embargo, la compañía Fersay, especializada en la distribución de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar, constata que no todo el mundo conoce cómo mantener este equipo en perfectas condiciones.

Ante esta situación, la compañía ha recogido los principales consejos para ayudar a los consumidores a conocer cómo limpiar las gomas de la nevera y mantenerla, el mayor tiempo posible, en perfecto estado. Estos son sus principales consejos:

Mantenimiento de las gomas de la nevera

Lo más complicado de limpiar, suelen ser las gomas que se van poniendo amarillas o negras y normalmente tienen restos de alimentos incrustados, grasa y líquidos pegados. Esto puede provocar la proliferación de bacterias, gérmenes y moho.

Para que no suponga un peligro para la salud, lo más aconsejable es limpiarlo cada dos o tres meses en profundidad y así no contaminar los alimentos. A continuación, estos son sus consejos para limpiar las gomas del frigorífico:

En primer lugar, es recomendable mojar las gomas con una bayeta húmeda de microfibra Preparar una mezcla de media taza de agua tibia con media taza de vinagre blanco y limpiar las gomas con una brocha pequeña o un cepillo de dientes. Es importante hacerlo cuidadosamente para no dañarlas Repasar con una bayeta limpia y húmeda hasta retirar todos los restos Si al limpiar las gomas de sellado, se observa que las gomas no están en buenas condiciones, lo más recomendable es cambiarlas en este momento, ya que es muy probable que no estén sellando bien y no conserven el frío como deberían.

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2022.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

