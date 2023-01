El misterio del río Huerva Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 26 de enero de 2023, 08:46 h (CET) Gracias a la presa de las Torcas, con parsimonioso paso pasa el río Huerva por Tosos. Rezuma arrugas por arrobas por los licuados poros de su rugosa corteza. Entre las trochas de los trechos anchos y estrechos, discurre su sinuoso discurso. Eso sí, temprano se levanta el Huerva todos los días y desayuna fuerte para trazar las estrías en donde trabaja a trancazos. Se registra en una lista que no le disgusta para que quede constancia y, cabizbajo se dirige al tajo.

En sus ajados ojos se arremolinan los hijos que le miran de reojo. Sus pupilas reflejan las viejas hojas de los tejos, de las mojadas jaras, de los secos juncos... En fin, de los vegetales en general. A pesar de sus años, en el fondo es como un crío que, inocentemente, se divierte con su sonajero. Soplando burbujas en los saltos y en los bajos. Chapoteando en los charcos. Salpicando gotas con sus botas de plata. Jugando a las ahogadillas con las retamas... Tarareando canciones en un estilo misterioso que solo él lo entiende, pero que a todo el mundo calma. Pero eso sí, sea humano, animal o vegetal, a nadie le niega nada. En raras ocasiones se enfada, pero cuando lo hace, es tremendo: ni los embalses de Mezalocha y el de Las Torcas lo sujetan. Pero eso sí, es humilde y tiene el corazón de oro, por eso los chopos y otros árboles no lo dejan ni a sol ni a sombra. Por eso y por muchas cosas más, el Huerva despierta en mí el sentimiento materno. Comentarios Escribe tu opinión NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Revilla El político cántabro puede gustar o no. Pero sus intervenciones nunca nos resultan indiferentes ​Autonomía y coherencia universitaria La Universidad Complutense tiene potestad para premiar los méritos y para castigar los deméritos Directo de PACMA y FEUMVE por los menús veganos en colegios Hay que crear para nuestra infancia un futuro empático que cambie esta sociedad corrompida por los humanos Partidocracia en alerta ante amenaza euclidiana Una de las partidocracias más longevas de América ha encendido las alarmas ante una amenaza que podría acabar con ella Maribel Albalat, la alcaldesa que devolvió la tortura a Paiporta Desde que asumió la alcaldía de la población, no ha dejado de generar polémica