Dice Cristo: “Si no habláis vosotros hablarán las piedras”. Por tanto, yo no quiero ser piedra. Hay que ver la astucia que tiene el “Padre de la Mentira” para tener entretenida y manipulada a esta masa de “muertos vivientes”, todo el día con el aparato pegado a la oreja, como si su vida dependiese de lo que digan los medios de comunicación, magistralmente manipulados por Satanás a través de sus súbditos la Gobernanza Global y demás monaguillos, recadistas, etc.

Que gracias a su sumisión a Satanás, ostentan la presidencia de los países democráticos. Alucinante pero cierto. Y yo me preguntó: Y CRISTO DÓNDE ESTÁ . Los que tenían que dar la cara son “perros que no ladran”; aquí, como Pilatos, todos nos lavamos las manos; como decían los ratones: ¿Quién pone el cascabel al gato?

Repetiré lo de siempre, solo hay un SALVADOR, CRISTO JESUS, CON EL LO TENEMOS TODO, SIN EL NO TENEMOS NADA, Y NO ESTÁ MUY LEJOS, CLAVADO EN LA CRUIZ Y VIVO Y PRESENTE EN LA DIVINA EUCARISTÍA. Queda un resto que permanece fiel, pero como los que tenían que hablar no hablan, puede ser que no tarde mucho en que vuelva el mismo a salvar a los que liberó de la esclavitud de satanás y de la muerte eterna. ¿SERÁN MUCHOS LOS QUE SE SALVEN?